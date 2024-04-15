مينسك والجزائر تتوصلان لاتفاق بشأن منتجات الألبان البيلاروسية

وقالت الخارجية البيلاروسية إن وزير الخارجية سيرغي ألينيك، أجرى خلال زيارته للجزائر، يومي 14 و15 أبريل الجاري، مفاوضات مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري يوسف شرفا، وتم التوصل إلى حل مسألة اعتماد منتجات الألبان البيلاروسية لتوريدها إلى السوق الجزائرية، وتم التوقيع على الشهادات الضرورية من قبل الجانب الجزائري وتسليمها إلى الوفد البيلاروسي.



كما عقد ألينيك اجتماعا مع رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي، حيث ناقش الطرفان جدول أعمال العلاقات الثنائية، فضلا عن الوضع الدولي.



وقالت الوزارة إن مواقف البلدين متشابهة بخصوص القضايا الدولية، بما في ذلك وجهات النظر بشأن الحاجة إلى نظام عالمي أكثر إنصافا، وعدم جواز الضغط غير القانوني والتدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.

