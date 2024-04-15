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الاثنين 15 نيسان 2024 ساعة 21:05

المكسيك تدعو رعايها إلى مغادرة إسرائيل

المكسيك تدعو رعايها إلى مغادرة إسرائيل
وقالت الخارجية في بيان لها: "لا يُنصح بالسفر غير الضروري إلى المنطقة، وخاصة إلى إسرائيل وإيران، لأن توفر المساعدة القنصلية والحماية قد يتعرض للخطر الشديد بسبب التوترات المتزايدة في هذين البلدين".

كما دعت الوزارة رعاياها المتواجدين حاليا في إسرائيل بالتخطيط لمغادرتها في أقرب وقت ممكن".

تجدر الإشارة إلى أن إيران نفذت هجوما على مواقع إسرائيلية نهاية الأسبوع الماضي، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية، وذلك ردا على استهداف الطيران الإسرائيلي في وقت سابق مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق ومقتل عدد من ضباط الحرس الثوري الذين كانوا في القنصلية.

وصرح مسؤولون إسرائيليون أنهم يدرسون خطط الرد على الهجمات الإيرانية فيما حذرت طهران من أنها سترد بشكل حازم على أي استهداف إسرائيلي لأراضيها أو قواتها.
رقم : 1128853
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