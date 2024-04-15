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الاثنين 15 نيسان 2024 ساعة 21:39

الرئيس الفلبيني يقول إنه لن يسمح للجيش الأمريكي بالوصول إلى معسكرات محلية إضافية

الرئيس الفلبيني يقول إنه لن يسمح للجيش الأمريكي بالوصول إلى معسكرات محلية إضافية
ووفقا لماركوس "تبقى عدائية الصين في مناطق بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه هي السبب في الوجود العسكري الأمريكي في الفلبين".

وقال ماركوس خلال منتدى مع مراسلين أجانب في مانيلا، دون الخوض في التفاصيل إن "الفلبين ليس لديها خطط لإنشاء أي قواعد أمريكية إضافية على أراضيها كما أنها لن تسمح للجيش الأمريكي بالوصول إلى أي قواعد أخرى".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يشعر بالقلق من أن السماح للجيش الأمريكي بالوصول إلى القواعد الفلبينية هو ما تسبب في التدابير الصينية في بحر الصين الجنوبي، قال ماركوس إن وجود القوات الأمريكية كان ردا على تحركات الصين.

وأضاف: "هذه ردود فعل على ما حدث في بحر الصين الجنوبي، وعلى التصرفات العدوانية التي كان علينا التعامل معها"، وذلك وفقا لوكالة "اسوشيتد برس"، في إشارة إلى سفن خفر السواحل الصينية التي تستخدم مدافع المياه والليزر لطرد السفن الفلبينية من المنطقة المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وأشار أيضا إلى الصدامات والتضييق على الصيادين الفلبينيين والحواجز البحرية لمنع السفن من الوصول إلى سكاربورو شول، التي تقع في المنطقة الاقتصادية الفلبينية.

وسمح الرئيس فرديناند ماركوس جونيور، الذي تولى منصبه في عام 2022، للقوات الأمريكية والأسلحة بالوصول إلى أربع قواعد عسكرية فلبينية إضافية، مما رفع عدد القواعد التي يمكن للقوات الأمريكية أن تتناوب فيها إلى أجل غير مسمى بموجب اتفاقية عام 2014 إلى تسعة.
 
رقم : 1128860
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