كينيا تعيد النظر في اتفاقية في مجال الطاقة مع إثيوبيا

ونصت الاتفاقية الموقعة بين البلدين في يوليو 2022 على أن تبيع إثيوبيا الكهرباء لكينيا لمدة 25 عاما لكن إثيوبيا واجهت تحديات في عدم قدرتها على إنتاج ما يكفي من الطاقة لتصدير الكهرباء إلى الخارج.



أعربت هيئة تنظيم الطاقة والبترول الكينية عن قلقها إزاء أزمة الطاقة في إثيوبيا، والتي قالت إنها تركت نيروبي في حالة من عدم اليقين مما دفعها إلى العودة إلى طاولة المفاوضات من جديد.



وبحسب صحيفة شرق إفريقيا الكينية، قال رئيس الهيئة، دانييل كيبتو، إن إثيوبيا فشلت في إقناع كينيا وتوضيح سبب التأخير في تنفيذ الاتفاقية، مما يشكل على كينيا خطرا لا يمكن الاستهانة به.



وأضاف كيبتو أنه على الرغم من أن إثيوبيا لم تعلن رسميا عجزها عن تنفيذ الاتفاقية، إلا أنه قال لا يمكن الاستهانة بالمخاطر المحيطة بهذه الاتفاقية.