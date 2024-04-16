فتاة موريتانية تقدم مهرها دعما لسكان قطاع غزة

وجرى عقد الزواج في أحد مساجد العاصمة نواكشوط الاثنين بحضور عدد من الشخصيات العلمية، والأئمة، إضافة لجمع من ذوي الزوجين.



وقال الدكتور العالم ولد أهلنا في تصريح بالمناسبة إن من حق الــــمـــــــــــــــــــــجــــــــــــــاااهـــــديـــــن في فلسطين المدافعين عن بيت المقدس أن نشاركهم أفراحنا، وأن يكون لهم حظ ونصيب من كل خير يطرأ علينا، وأن يكون لجـــــ...ــــــهـــــ..ــــادهم وما هم فيه تأثير، وحضور في حياتنا.



وأضاف ولد أهلنا أنه قام بتسليم المهر للمنتدى بتوكيل شرعي من صاحبته.



رئيس المنتدى الإسلامي الموريتاني الشيخ محفوظ بن الوالد ثمن هذه الخطوة، ووصفها بالخطوة المتقدمة في مؤازرة ومناصرة أهلنا في غزة.



وأضاف ولد الوالد أن المنتدى الإسلامي الموريتاني يتشرف بالدور الذي يقوم به في إدخال الاهتمام بقضية الجــــــــــــــــ...ــــــــهــــ..ـــاد، والمــــــــ...ـــجــــــ..ـــاهـــــ..ــــــديــــــ..ـــــن في غـــــــــــــــــــــــ...ـــزة وفلسطين إلى كل بيت موريتاني.



ورأى رئيس المنتدى الإسلامي الموريتاني أنه إذا كانت المبادرات القبلية لنصرة غزة مثلت طفرة غير مسبوقة، ونقلت الوعي بقضية الأقصى، وفلسطين، والاهتمام بها من نطاق الصفوة، وحيز النخبة، إلى الساحات الشعبية العامة، والميادين الاجتماعية الشاملة، فإن تقديم هذه الفتاة المباركة لمهرها اليوم يمثل خطوة مباركة متقدمة وجريئة، في مؤازرة ومناصرة أهلنا في غزة، ولها أجرها، وأجر من عمل بها بعدها.



ودعا ولد الوالد الفتيات للاقتداء والتأسي بها في ذلك، مذكرا بأن من بركات طـــــ..ــــوفـــــــــــــــــــ...ــــان الأقصى أنه أحيا في الأمة روح الجــــــــــــــــــ.....ـــهاد، بعد موته، فقد أصبح الحديث عنه موضوع المجالس، وحديث المنابر، وشغل الناس، بعد أن كان خيار الأمة يتحاشون الحديث عنه.