الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 16 نيسان 2024 ساعة 09:50

فتاة موريتانية تقدم مهرها دعما لسكان قطاع غزة

فتاة موريتانية تقدم مهرها دعما لسكان قطاع غزة
وجرى عقد الزواج في أحد مساجد العاصمة نواكشوط الاثنين بحضور عدد من الشخصيات العلمية، والأئمة، إضافة لجمع من ذوي الزوجين.

وقال الدكتور العالم ولد أهلنا في تصريح بالمناسبة إن من حق الــــمـــــــــــــــــــــجــــــــــــــاااهـــــديـــــن في فلسطين المدافعين عن بيت المقدس أن نشاركهم أفراحنا، وأن يكون لهم حظ ونصيب من كل خير يطرأ علينا، وأن يكون لجـــــ...ــــــهـــــ..ــــادهم وما هم فيه تأثير، وحضور في حياتنا.

وأضاف ولد أهلنا أنه قام بتسليم المهر للمنتدى بتوكيل شرعي من صاحبته.

رئيس المنتدى الإسلامي الموريتاني الشيخ محفوظ بن الوالد ثمن هذه الخطوة، ووصفها بالخطوة المتقدمة في مؤازرة ومناصرة أهلنا في غزة.

وأضاف ولد الوالد أن المنتدى الإسلامي الموريتاني يتشرف بالدور الذي يقوم به في إدخال الاهتمام بقضية الجــــــــــــــــ...ــــــــهــــ..ـــاد، والمــــــــ...ـــجــــــ..ـــاهـــــ..ــــــديــــــ..ـــــن في غـــــــــــــــــــــــ...ـــزة وفلسطين إلى كل بيت موريتاني.

ورأى رئيس المنتدى الإسلامي الموريتاني أنه إذا كانت المبادرات القبلية لنصرة غزة مثلت طفرة غير مسبوقة، ونقلت الوعي بقضية الأقصى، وفلسطين، والاهتمام بها من نطاق الصفوة، وحيز النخبة، إلى الساحات الشعبية العامة، والميادين الاجتماعية الشاملة، فإن تقديم هذه الفتاة المباركة لمهرها اليوم يمثل خطوة مباركة متقدمة وجريئة، في مؤازرة ومناصرة أهلنا في غزة، ولها أجرها، وأجر من عمل بها بعدها.

ودعا ولد الوالد الفتيات للاقتداء والتأسي بها في ذلك، مذكرا بأن من بركات طـــــ..ــــوفـــــــــــــــــــ...ــــان الأقصى أنه أحيا في الأمة روح الجــــــــــــــــــ.....ـــهاد، بعد موته، فقد أصبح الحديث عنه موضوع المجالس، وحديث المنابر، وشغل الناس، بعد أن كان خيار الأمة يتحاشون الحديث عنه.
رقم : 1129002
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: أصغر عمل ضد مصالح إيران سيُقابل برد هائل وواسع النطاق
رئيسي: أصغر عمل ضد مصالح إيران سيُقابل برد هائل وواسع النطاق
خلافاً لكل الدعاية الصاخبة... الکيان الإسرائيلي ضعيف للغاية
خلافاً لكل الدعاية الصاخبة... الکيان الإسرائيلي ضعيف للغاية
16 نيسان 2024
التفاعل العالمي مع الهجوم الإيراني غير المسبوق على الكيان الصهيوني
التفاعل العالمي مع الهجوم الإيراني غير المسبوق على الكيان الصهيوني
16 نيسان 2024
العميد شكارجي: ننصح قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بالتوقف عن دعم الكيان الإسرائيلي
العميد شكارجي: ننصح قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بالتوقف عن دعم الكيان الإسرائيلي
16 نيسان 2024
شهداء وجرحى بقصف الاحتلال لمسجد في جباليا ومنزل في رفح
شهداء وجرحى بقصف الاحتلال لمسجد في جباليا ومنزل في رفح
16 نيسان 2024
جیش العدو: الدفاعات الجویة اعترضت 99% من الصواریخ والطائرات المسیرة الایرانیة!!
جیش العدو: الدفاعات الجویة اعترضت 99% من الصواریخ والطائرات المسیرة الایرانیة!!
السيد مهدي نوراني
15 نيسان 2024
"الوعد الصادق".. أي رسائل استراتيجية بعثتها إيران؟
"الوعد الصادق".. أي رسائل استراتيجية بعثتها إيران؟
15 نيسان 2024
تعليق مفتي عمان على الرد الإيراني على
تعليق مفتي عمان على الرد الإيراني على 'إسرائيل': عسى أن يؤتي أُكُله عما قريب!
15 نيسان 2024
رئيسي: التنسيق الميداني والدبلوماسي تجسيد مشرف لعملية
رئيسي: التنسيق الميداني والدبلوماسي تجسيد مشرف لعملية 'الوعد الصادق'
15 نيسان 2024
إيران: لا نسعى إلى التصعيد لكن إذا شنت واشنطن هجمات ضدنا سنرد
إيران: لا نسعى إلى التصعيد لكن إذا شنت واشنطن هجمات ضدنا سنرد
15 نيسان 2024
قائد الجيش الإيراني يحذر أميركا والكيان الصهيوني
قائد الجيش الإيراني يحذر أميركا والكيان الصهيوني
14 نيسان 2024
إيران أمطرت
إيران أمطرت 'إسرائيل' بالمسيرات والصواريخ.. 'فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِینَ'
14 نيسان 2024
أول ليلة في غزة لم يستشهد فيها أحد بفضل الصواريخ الإيرانية!
أول ليلة في غزة لم يستشهد فيها أحد بفضل الصواريخ الإيرانية!
14 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"يوم القدس العالمي" طوفان دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟