الخارجية الإيرانية تعزي سلطنة عمان بضحايا السيول

وأعرب ناصر كنعاني عن تعازيه لحكومة وشعب سلطنة عمان في وفاة عدد من المواطنين العمانيين جراء السيول والفيضانات التي اجتاجت هذه البلد، قائلا: إن الحكومة والشعب الإيراني يقدمون تعازيهم للحكومة والشعب العماني لوفاة عدد من المواطنين العمانيين في هذا الحادث المؤلم.



وأضاف أن: إيران تعرب عن مواساتها وتعاطفها مع عائلات ضحايا هذا الحادث.



وتشهد عمان منذ يوم الأحد الماضي عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت بسيول في مناطق عدة في شمال البلاد وشرقها.



كما يُتوقع أن تبلغ الأحوال الجوية السيئة في سلطنة عُمان ذروتها، الثلاثاء، على أن تستمر حتى مساء الأربعاء، وستتأثر بها في الساعات المقبلة دول خليجية أخرى بينها البحرين والإمارات.



وقد انتشرت فيديوهات مروعة للسيول الجارفة التي اجتاحت سلطنة عمان، والتي تظهر إزاحتها للسيارات والأشجار وكل ما يقف في طريقها.



وأعلنت السلطات العمانیة وفاة 17 شخصا على الأقل، بينهم 9 تلاميذ، جرّاء انجرافهم داخل مركباتهم، في محافظة شمال الشرقية الواقعة في شرق البلاد على بُعد حوالي 150 كلم من العاصمة مسقط.

