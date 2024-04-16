محادثات بوتين مع نظيره الإيراني.. 'على الجميع التحلي بضبط النفس'

وأكد السيد إبراهيم رئيسي لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في محادثة هاتفية جاءت بمبادرة من الجانب الإيراني، أن طهران لا تسعى لأي تصعيد في الشرق الأوسط.



وأشار رئيسي إلى أن تصرفات إيران كانت "محدودة بطبيعتها"، وشدد على عدم سعي إيران نحو مزيد من التصعيد.



وبحث الزعيمان الوضع المتوتر في الشرق الأوسط وأجمعا على أن السبب الجذري للأحداث الجارية في المنطقة هو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي لم يتم حله.



وأكد الكرملين بهذا الصدد "ثبات نهج روسيا وإيران المبدئي المتمسّك بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتخفيف معاناة الفلسطينيين، وتهيئة الظروف لحل سياسي ودبلوماسي للأزمة".



وأعرب الرئيس بوتين عن أمله في أن يتحلى الجانبان بضبط النفس وعدم إثارة موجة جديدة من المواجهة تهدد بعواقب كارثية على الشرق الأوسط بأسره.



ودعا الزعيمان إلى مواصلة تطوير التعاون الثنائي بين روسيا وإيران في مختلف المجالات، بما في ذلك في تنفيذ مشروعات البنية التحتية ذات المنفعة المتبادلة.



كما هنأ الرئيس الروسي إيران قيادة وشعبا بعيد الفطر الذي تم الاحتفال به مؤخرا.