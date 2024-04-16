وزير المالية الألماني: العبء البيروقراطي على اقتصاد الاتحاد الأوروبي اسمه "أورسولا"

جاء ذلك وفقا لما نشره ليندنر بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي X، حيث وصف سنوات الرئاسة الخمس لأورسولا فون دير لاين بـ "السنوات الضائعة"، وقال: "إن معظم البيروقراطية تأتي من بروكسل. والعبء البيروقراطي له اسم: أورسولا. لقد ضاعت السنوات الخمس الماضية من حيث القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي. لا يمكننا أن نتحمل خسارة السنوات الخمس المقبلة".



إضافة إلى ذلك، نوه ليندنر إلى الحاجة إلى مضاعفة "النمو المحتمل" للاقتصاد الألماني، وأضاف: "إن الخطوة الأولى الضرورية هي رفع النمو الاقتصادي من 0.5% إلى 1%، إلى المستوى الذي كنا عليه قبل جائحة فيروس كورونا".



وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبشتريت قد توقع، فبراير الماضي، أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني إلى 0.2% في عام 2024، فيما أشارت التوقعات السابقة أيضا إلى أرقام أكثر تفاؤلا.



وقد توقع مجلس الخبراء التابع للحكومة الألمانية الناتج المحلي الإجمالي الألماني في عام 2024 بنسبة 0.7%.