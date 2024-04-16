الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 16 نيسان 2024 ساعة 17:12

السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية

السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية
وبحث ناريشكين مع الرئيس المصري الوضع في الشرق الأوسط، وأكد الطرفان على استعداد روسيا ومصر لمواصلة تعميق التعاون في المجال الأمني.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين والوفد المرافق بحضور رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل
وجاء في بيان عن الاستخبارات الروسية أن الجانبين "تبادلا وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط في سياق الأزمة في قطاع غزة، ومكافحة الإرهاب الدولي، والوضع في أوكرانيا والقارة الإفريقية، والقضية الأفغانية".

وأشار البيان إلى أن "الزيارة أظهرت القواسم المشتركة في التعامل مع القضايا المطروحة".

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي: "الاجتماع تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الأزمة في قطاع غزة" إضافة إلى ما تشهده المنطقة من تصعيد للتوتر الإقليمي، وجرى التطرق لعدد من القضايا الإفريقية، وملفات مكافحة الإرهاب، ومستجدات الأوضاع الدولية لاسيما في أوكرانيا وأفغانستان".

وأضاف أن اللقاء شهد استعراض الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع بالمنطقة من خلال التواصل مع كافة الأطراف، مع تأكيد رؤية مصر لضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية.

وشدّد فهمي على أن تلك الخطوة تعتبر أساسية لنزع فتيل التوتر الإقليمي، مع التأكيد على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الـ4 من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وجرى خلال الاجتماع تأكيد الحرص في هذا الصدد على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين في مختلف الملفات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، في ضوء ما يجمعهما من علاقات تاريخية متميزة.
رقم : 1129062
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: أصغر عمل ضد مصالح إيران سيُقابل برد هائل وواسع النطاق
رئيسي: أصغر عمل ضد مصالح إيران سيُقابل برد هائل وواسع النطاق
خلافاً لكل الدعاية الصاخبة... الکيان الإسرائيلي ضعيف للغاية
خلافاً لكل الدعاية الصاخبة... الکيان الإسرائيلي ضعيف للغاية
16 نيسان 2024
التفاعل العالمي مع الهجوم الإيراني غير المسبوق على الكيان الصهيوني
التفاعل العالمي مع الهجوم الإيراني غير المسبوق على الكيان الصهيوني
16 نيسان 2024
العميد شكارجي: ننصح قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بالتوقف عن دعم الكيان الإسرائيلي
العميد شكارجي: ننصح قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بالتوقف عن دعم الكيان الإسرائيلي
16 نيسان 2024
شهداء وجرحى بقصف الاحتلال لمسجد في جباليا ومنزل في رفح
شهداء وجرحى بقصف الاحتلال لمسجد في جباليا ومنزل في رفح
16 نيسان 2024
جیش العدو: الدفاعات الجویة اعترضت 99% من الصواریخ والطائرات المسیرة الایرانیة!!
جیش العدو: الدفاعات الجویة اعترضت 99% من الصواریخ والطائرات المسیرة الایرانیة!!
السيد مهدي نوراني
15 نيسان 2024
"الوعد الصادق".. أي رسائل استراتيجية بعثتها إيران؟
"الوعد الصادق".. أي رسائل استراتيجية بعثتها إيران؟
15 نيسان 2024
تعليق مفتي عمان على الرد الإيراني على
تعليق مفتي عمان على الرد الإيراني على 'إسرائيل': عسى أن يؤتي أُكُله عما قريب!
15 نيسان 2024
رئيسي: التنسيق الميداني والدبلوماسي تجسيد مشرف لعملية
رئيسي: التنسيق الميداني والدبلوماسي تجسيد مشرف لعملية 'الوعد الصادق'
15 نيسان 2024
إيران: لا نسعى إلى التصعيد لكن إذا شنت واشنطن هجمات ضدنا سنرد
إيران: لا نسعى إلى التصعيد لكن إذا شنت واشنطن هجمات ضدنا سنرد
15 نيسان 2024
قائد الجيش الإيراني يحذر أميركا والكيان الصهيوني
قائد الجيش الإيراني يحذر أميركا والكيان الصهيوني
14 نيسان 2024
إيران أمطرت
إيران أمطرت 'إسرائيل' بالمسيرات والصواريخ.. 'فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِینَ'
14 نيسان 2024
أول ليلة في غزة لم يستشهد فيها أحد بفضل الصواريخ الإيرانية!
أول ليلة في غزة لم يستشهد فيها أحد بفضل الصواريخ الإيرانية!
14 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"يوم القدس العالمي" طوفان دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟