العميد حيدري: الوعد الصادق أثبت أن الكيان الصهيوني أكثر هشاشة من بيت العنكبوت

وأعرب العميد كيومرث حيدري خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم (الثلاثاء) بمناسبة اليوم الوطني للجيش، عن تهانيه بنجاح العملية المشروعة لحرس الثورة الإسلامية ضد كيان الاحتلال وقال: لقد قامت قواتنا المسلحة واستجابت لمطالب الشعب وقامت بالرد الحاسم على عدوان الكيان الصهيوني وأثبتت أن هذا الكيان، رغم كل ادعاءاته، أضعف وأكثر هشاشة من بيت العنكبوت.



وفيما يتعلق باحتمالية تهديد إسرائيل ضد بلادنا، صرح قائد القوات البرية للجيش: إننا اليوم على أتم الاستعداد، ويجب أن يعلم الكيان الصهيوني الملعون أننا سنرد على أفعالهم الشريرة.



وأوضح حيدري قائلا: هناك 11 لواء من القوات البرية متمركزة على كافة الحدود في البلاد.. إن الأمن المستتب في البلاد هو في الحقيقة نتيجة لحضور الجيش البري، وحرس الحدود، والقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية على الحدود.. وبالطبع إن وجودنا على الحدود لا يعني وجود مخاطر أو تهديدات، ولكن يجب أن يكون لدينا إشراف استخباراتي وجهوزية تامة. نحن نحرص على حدودنا باستخدام المعدات والأسلحة الذكية.



وفيما يتعلق بأي تهديد محتمل من قبل إسرائيل ضد بلادنا، قال: نحن نتحمل مسؤولية حماية سلامة وسيادة واستقلال أراضي بلادنا.. إن قواتنا المسلحة متلاحمة ومتآزرة، وفي الرد العسكري على العدوان الصهيوني، أظهرت قواتنا بانها قدرة فريدة من نوعها.



وأكد: لقد مضى الوقت الذي كانت فيه دولة ما تنتهك أراضينا ولا نعاقبها على أفعالها..



عندما تم الاعتداء على أرضنا، قمنا بالرد.. إن سفارتنا وقنصليتنا في دمشق تعتبر جزءا من أراضينا، ومهمة قواتنا المسلحة هي حماية الأراضي الإيرانية، وقمنا بالرد الحاسم على العدو، وإذا كرر العدو أفعاله، سيكون الرد أقسى وأشدّ.



وتابع: نحن اليوم على أتم الاستعداد وعلى الكيان الصهيوني الملعون أن يعلم أننا أنشأنا قاعدة جديدة وهي أننا سنرد على أعمالهم الشريرة.



وقال: إذا لم تلتزم دولة ما في المنطقة بحسن الجوار، فإن قواتنا المسلحة مستعدة للرد عليها بما يتناسب مع أفعالها، لكن جميع الدول بشكل عام تدرك قوتنا العسكرية وحسن جوارنا بشكل صحيح.



وأضاف: إحدى خصائص أسلحتنا هو كونها تتميز بالذكاء الاصطناعي، إن استخدام الذكاء الاصطناعي مدرج على جدول أعمالنا.. نستخدم الذكاء الاصطناعي في أنواع الصواريخ، والرادارات، والمروحيات العسكرية، والمسيرات.



وفي الختام قال: سماء بلادنا من أكثر السماوات أمنا ولدينا أسلحة جيدة لحمايتها من أي تهديد. كما أن حدودنا هي من أكثر الحدود أمنا.. وتحافظ القوات البحرية التابعة للجيش ولحرس الثورة الإسلامية على أمن مياهنا.. مؤكدا على أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على أتم الاستعداد لحماية البلاد.