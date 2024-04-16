وقال المصدر في تصريح لوكالة "نوفوستي": "تم تحديد ملابسات محاولة قتل المدون الأوكراني الشهير أناتولي شاري الذي يعيش في إسبانيا. مرة أخرى، تقف الأجهزة الخاصة الأوكرانية وراء عمل إرهابي ضد صحفي غير مرغوب به من قبل نظام كييف".



وأكد المصدر أن أجهزة الأمن الإسبانية اتخذت نهجا شكليا أثناء التحقيق في محاولة اغتيال شاري، لافتا إلى أنهم لم يكلفوا أنفسهم حتى عناء التوجه إلى مكان الحادث الذي أطلق فيه النار على سيارة المدون.



وتعرض منزل شاري في مقاطعة تاراغونا الإسبانية لهجوم بزجاجات مولوتوف في 24 أكتوبر 2023، وقال إنه تلقى تهديدات قبل ذلك.



وشاري مؤسس "حزب شاري" الذي حظرت الحكومة الأوكرانية أنشطته في أوكرانيا، ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية نشر مقاطع فيديو لعمليات انتقامية نفذها جهاز الأمن الأوكراني ضد المدنيين، كما كشف عن حادث مقتل دينيس كيريف عضو وفد التفاوض الأوكراني الذي انخرط في مفاوضات مع روسيا في بداية العملية العسكرية، حيث وُجد كيريف مقتولا في كييف العام الماضي.

