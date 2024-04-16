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الثلاثاء 16 نيسان 2024 ساعة 17:27
وزيرا الدفاع الأمريكي والصيني يعقدان أول محادثات منذ 18 شهرا
وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر في بيان اليوم الثلاثاء، إن "المسؤولَين ناقشا العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة والصين وقضايا الأمن الإقليمي والعالمي".
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1129066
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