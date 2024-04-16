وزيرا الدفاع الأمريكي والصيني يعقدان أول محادثات منذ 18 شهرا

إسلام تايمز (أمريكا) - أعلن البنتاغون أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن تحدث الى نظيره الصيني دونغ جون عبر دائرة تلفزيونية مغلقة الثلاثاء، في أول محادثات بين وزيري دفاع القوتين العظميين منذ نحو 18 شهرا.