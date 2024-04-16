وفاة قيادي بارز في الحركة الإسلامية بالمغرب.. من هو؟!

وتوفي بوخبزة بعد معاناة طويلة مع مرض القلب حيث إنه أجرى عمليتين جراحيتين، آخرهما خلال شهر رمضان المنصرم، قبل أن تتدهور حالته الصحية بشكل كبير خلال الأيام الثلاثة الماضية، نُقل على إثرها إلى مستشفى "سانية الرمل" بتطوان، ليفارق الحياة فجر اليوم.



ويعد الراحل من أبرز مؤسسي الحركة الإسلامية بالمغرب، وأحد قيادات حزب العدالة والتنمية ونائبا برلمانيا عن حزب "المصباح" لثلاث ولايات.



ويعتبر بوخبزة من أعمدة الدعوة والعمل الاجتماعي وأحد قادة العمل الإسلامي ورائد من رواد العمل من أجل قضايا الأمة وفي القلب منها فلسطين والقدس وغزة.



عرفت أجيال الحركة الإسلامية المغربية محمد الأمين بوخبزة مربيا وداعية ومحتضنا للعمل الطلابي ومنفقا على فعالياته موفرا للمنح الدراسية لنجبائه ومحتاجيه.



ويصف محمد عليلو عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، الفقيد محمد الأمين بوخبزة بأنه "رجل من طينة مختلفة وخطيب وواعظ ناجح، ورجل العمل الاجتماعي بامتياز".



واستحضر عليلو في كلمة نشرها في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، قيام الفقيد بتأسيس معاهد للتعليم العتيق، وغيرها من المبادرات المختلفة لبناء المساجد مع أقسام لتحفيظ القرآن الكريم، وأضاف"الأستاذ الأمين بوخبزة تميز عن جيله من قيادة الحركة الاسلامية، وهو أحد رجالاتها وقادتها المؤسسين، فإذا كان بعض القادة شغلهم التنظير الفكري والتصوري لأدبيات الحركة، فإن الأستاذ كان شغله هو الميدان، الاشتغال في أرض الواقع، وتطوان ونواحيها أكبر شاهد على ذلك".



وأكد عليلو أن الفقيد محفز على العمل الإسلامي وفعل الخير، لا يفتر رغم اعتلال صحته عن التفكير في المشاريع الدعوية والعلمية، آخرها مشروع مركب علمي لخدمة الحديث النبوي والسنة النبوية.



ومن بين مناقب الفقيد محافظته على تدريسه في الجامعة رغم انشغاله السياسي ثلاث ولايات برلمانية، فهو من أول عناصر المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية.

