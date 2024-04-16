الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 16 نيسان 2024 ساعة 19:09

وفاة قيادي بارز في الحركة الإسلامية بالمغرب.. من هو؟!

وفاة قيادي بارز في الحركة الإسلامية بالمغرب.. من هو؟!
وتوفي بوخبزة بعد معاناة طويلة مع مرض القلب حيث إنه أجرى عمليتين جراحيتين، آخرهما خلال شهر رمضان المنصرم، قبل أن تتدهور حالته الصحية بشكل كبير خلال الأيام الثلاثة الماضية، نُقل على إثرها إلى مستشفى "سانية الرمل" بتطوان، ليفارق الحياة فجر اليوم.

ويعد الراحل من أبرز مؤسسي الحركة الإسلامية بالمغرب، وأحد قيادات حزب العدالة والتنمية ونائبا برلمانيا عن حزب "المصباح" لثلاث ولايات.

ويعتبر بوخبزة من أعمدة الدعوة والعمل الاجتماعي وأحد قادة العمل الإسلامي ورائد من رواد العمل من أجل قضايا الأمة وفي القلب منها فلسطين والقدس وغزة.

عرفت أجيال الحركة الإسلامية المغربية محمد الأمين بوخبزة مربيا وداعية ومحتضنا للعمل الطلابي ومنفقا على فعالياته موفرا للمنح الدراسية لنجبائه ومحتاجيه.

ويصف محمد عليلو عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، الفقيد محمد الأمين بوخبزة بأنه "رجل من طينة مختلفة وخطيب وواعظ ناجح، ورجل العمل الاجتماعي بامتياز".

واستحضر عليلو في كلمة نشرها في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، قيام الفقيد بتأسيس معاهد للتعليم العتيق، وغيرها من المبادرات المختلفة لبناء المساجد مع أقسام لتحفيظ القرآن الكريم، وأضاف"الأستاذ الأمين بوخبزة تميز عن جيله من قيادة الحركة الاسلامية، وهو أحد رجالاتها وقادتها المؤسسين، فإذا كان بعض القادة شغلهم التنظير الفكري والتصوري لأدبيات الحركة، فإن الأستاذ كان شغله هو الميدان، الاشتغال في أرض الواقع، وتطوان ونواحيها أكبر شاهد على ذلك".

وأكد عليلو أن الفقيد محفز على العمل الإسلامي وفعل الخير، لا يفتر رغم اعتلال صحته عن التفكير في المشاريع الدعوية والعلمية، آخرها مشروع مركب علمي لخدمة الحديث النبوي والسنة النبوية.

ومن بين مناقب الفقيد محافظته على تدريسه في الجامعة رغم انشغاله السياسي ثلاث ولايات برلمانية، فهو من أول عناصر المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية.
 
رقم : 1129085
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: أصغر عمل ضد مصالح إيران سيُقابل برد هائل وواسع النطاق
رئيسي: أصغر عمل ضد مصالح إيران سيُقابل برد هائل وواسع النطاق
خلافاً لكل الدعاية الصاخبة... الکيان الإسرائيلي ضعيف للغاية
خلافاً لكل الدعاية الصاخبة... الکيان الإسرائيلي ضعيف للغاية
16 نيسان 2024
التفاعل العالمي مع الهجوم الإيراني غير المسبوق على الكيان الصهيوني
التفاعل العالمي مع الهجوم الإيراني غير المسبوق على الكيان الصهيوني
16 نيسان 2024
العميد شكارجي: ننصح قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بالتوقف عن دعم الكيان الإسرائيلي
العميد شكارجي: ننصح قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بالتوقف عن دعم الكيان الإسرائيلي
16 نيسان 2024
شهداء وجرحى بقصف الاحتلال لمسجد في جباليا ومنزل في رفح
شهداء وجرحى بقصف الاحتلال لمسجد في جباليا ومنزل في رفح
16 نيسان 2024
جیش العدو: الدفاعات الجویة اعترضت 99% من الصواریخ والطائرات المسیرة الایرانیة!!
جیش العدو: الدفاعات الجویة اعترضت 99% من الصواریخ والطائرات المسیرة الایرانیة!!
السيد مهدي نوراني
15 نيسان 2024
"الوعد الصادق".. أي رسائل استراتيجية بعثتها إيران؟
"الوعد الصادق".. أي رسائل استراتيجية بعثتها إيران؟
15 نيسان 2024
تعليق مفتي عمان على الرد الإيراني على
تعليق مفتي عمان على الرد الإيراني على 'إسرائيل': عسى أن يؤتي أُكُله عما قريب!
15 نيسان 2024
رئيسي: التنسيق الميداني والدبلوماسي تجسيد مشرف لعملية
رئيسي: التنسيق الميداني والدبلوماسي تجسيد مشرف لعملية 'الوعد الصادق'
15 نيسان 2024
إيران: لا نسعى إلى التصعيد لكن إذا شنت واشنطن هجمات ضدنا سنرد
إيران: لا نسعى إلى التصعيد لكن إذا شنت واشنطن هجمات ضدنا سنرد
15 نيسان 2024
قائد الجيش الإيراني يحذر أميركا والكيان الصهيوني
قائد الجيش الإيراني يحذر أميركا والكيان الصهيوني
14 نيسان 2024
إيران أمطرت
إيران أمطرت 'إسرائيل' بالمسيرات والصواريخ.. 'فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِینَ'
14 نيسان 2024
أول ليلة في غزة لم يستشهد فيها أحد بفضل الصواريخ الإيرانية!
أول ليلة في غزة لم يستشهد فيها أحد بفضل الصواريخ الإيرانية!
14 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"يوم القدس العالمي" طوفان دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟