بالمسيرات الانقضاضية المقاومة الاسلامية اللبنانية تدك مواقع العدو الصهيوني

وأكّدت المقاومة في بيانها أنّ المسيّرات نجحت في إصابة منصات القبة الحديدية وطاقمها، وأوقعت الجنود الإسرائيليين بين ‏قتيل وجريح.



كما أشارت إلى استهداف قاعدة "بيت هيلل" العسكرية في عملية ثانية بصواريخ "الكاتيوشا".



واستهدفت كذلك تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في ‏محيط موقع "بركة ريشا"، وثكنة "زبدين" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، مستخدمة في كلتا العمليتين الأسلحة الصاروخية، كما استهدفت موقع "السماقة" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.‏



وأكدت أنّ عملياتها تأتي دعماً لفلسطين، ورداً على اعتداءات الاحتلال المتواصلة على البلدات اللبنانية.



وسائل إعلام إسرائيلية أقرت، من جهتها، بإصابة 3 مستوطنين في مستوطنة "بيت هيلل" من جراء عملية حزب الله.



كما أكّد الإعلام الإسرائيلي دوي صفّارات الإنذار في "أدميت" و"حانيتا" و"يعرا" و"متسوفا" و"شلومي" في الشمال على الحدود مع لبنان.



في غضون ذلك، أفاد مصادر بإصابة مواقع إسرائيلية في إصبع الجليل ومزارع شبعا المحتلة.



كذلك، تحدث المصدر عن انطلاق نيران مباشرة من لبنان باتجاه هدف عسكريّ إسرائيلي في محيط هونين المحتلة "مرغليوت".



وتحدّث المصدر عن انطلاق نيران مباشرة من لبنان باتجاه هدف عسكري إسرائيليّ في محيط موقع "الضهيرة" في الجليل الغربي، مؤكّداً أنّ صلية صاروخية من نحو 15 صاروخاً أطلقت من لبنان باتجاه هدف إسرائيلي في الجليل الغربي.



وفي هذا السياق، ذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ طائرتين من دون طيار دخلتا من الأراضي اللبنانية، وانفجرتا في إصبع الجليل من دون انطلاق صفارات الإنذار.



كما أشار إلى اندلاع حريق في منطقة "يفنيئيل" في طبريا بعد سقوط صاروخ من دون تفعيل أنظمة الإنذار.



وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية اللبنانية، بحيث قصفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدات الخيام، كفرشوبا، حلتا، فيما استهدفت الغارات علما الشعب، يارون، عين بعال والشهابية، وفقاً لما أفاد به مراسل الميادين.



وأفاد مصدر بأنّ غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة بين بلدتي عين بعال وعيتيت في جنوبي لبنان، موضحاً أنّ معلومات الميادين تفيد باستشهاد شخص في استهداف السيارة.



كما أفاد بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة الشهابية جنوب لبنان، ما أدى الى ارتقاء شهداء.



وزفّت المقاومة الإسلامية في لبنان، المجاهدين اسماعيل يوسف باز "أبو جعفر"، ومحمود ابراهيم فضل الله "شادي"، ومحمد حسين مصطفى شحوري "جابر"، شهداء على طريق القدس.



وفجر اليوم، نشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية مشاهد توثق عملية استهداف المقاومة، بتاريخ 14 نيسان/ أبريل، أجهزة تجسسية في موقع الرادار التابع لـ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

