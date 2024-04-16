حزب الله يدك مواقع وتجمعات العدو بالقذائف والصواريخ

كما استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة بيت هلِّل بصواريخ الكاتيوشا، وتجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في ‏محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية.‏



وفي ما يلي البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية حول استهداف ثكنة زبدين:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‌‏03:40 من بعد ظهر يوم الثلاثاء ‌‏16-04-2024 ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 16-04-2024 م

‏07 شوال 1445 هـ



وفي ما يلي البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية حول استهداف موقع السماقة:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‌‏04:15 من بعد ظهر يوم الثلاثاء ‌‏16-04-2024 موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 16-04-2024 م

‏07 شوال 1445 هـ



وأيضا البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية حول استهداف قاعدة بيت هلل:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الآمنة وآخرها في عين بعال، قصف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‌‏04:45 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 16-04-‌‏2024 قاعدة بيت هلل بصواريخ الكاتيوشا.‏



‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 16-04-2024 م

‏07 شوال 1445 هـ

وفي ما يلي البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية حول استهداف تجمع لجنود العدو في محيط موقع بركة ريشا:



بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء أمس الاثنين 15-04-2024 تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في ‏محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية.‏



‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء: 16-04-2024 م

‏07 شوال 1445 هـ



وفي ما يلي البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية حول استهداف موقع البغدادي:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر يوم الثلاثاء 16-04-2024 موقع البغدادي بقذائف المدفعية.‏



‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 16-04-2024 م

‏07 شوال 1445 هـ