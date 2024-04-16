الاحتلال يرتكب مجزرة بحق ضباط وعناصر للشرطة.. داخلية غزة تدين

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا ، نددت فيه "تركيز استهداف الاحتلال لعناصر الشرطة بشكل متكرر في كافة محافظات قطاع غزة يهدف لإشاعة الفوضى بين المواطنين".



وأكدت على أن هذه الجريمة الجديدة تأتي "استمرارا لضرب الاحتلال عرض الحائط بكل القوانين والأعراف الدولية التي تجرم استهداف جهاز الشرطة باعتباره جهاز حماية مدنية".



وأشارت إلى "أن استمرار جرائم الاحتلال الاسرائيلي ومجازره بحق أبناء شعبنا ومن بين ذلك استهداف عناصر جهاز الشرطة يمثل تحديا للمجتمع الدولي".



وطالبت الوزارة كل الجهات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف استهداف عناصر جهاز الشرطة الذين يقومون بواجب الخدمة المدنية لأبناء الشعب الفلسطيني.