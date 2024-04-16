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الثلاثاء 16 نيسان 2024 ساعة 21:22
غارتان إسرائيليتان على محيط بلدتي ياطر والمنصوري جنوبي لبنان
يأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1129124
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