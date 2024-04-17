المبعوث الأممي إلى ليبيا يستقيل من منصبه

جاء إعلان باتيلي بعد إحاطة أدلى بها أمام مجلس الأمن الدولي، تضمنت توجيه انتقادات إلى كل الأطراف السياسية في ليبيا، وقال باتيلي، الذي يرأس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، إن الليبيين في جميع أنحاء البلاد عبروا عن نفاد صبرهم، ويطالبون بكسر الجمود الحالي لإنقاذ بلادهم من الفوضى والفشل.



ولفت إلى أن الاتصالات المكثفة التي أجراها من الأطراف المعنية في ليبيا تم مقابلتها بـ"لا مبالاة" بمصالح الشعب الليبي".



ولفت إلى أن "الشروط المسبقة التي طرحها القادة الليبيون، تتعارض مع ما يتم إعلانه عن نيتهم حل الصراع بقيادة ليبية"، مضيفا: "لم يظهروا حسن نيتهم حتى الآن".



ودعا باتيلي إلى ضرورة وجود التزام وتنسيق بين الجهات الفاعلة إقليميا ودوليا لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، مشيرا إلى حتمية هذا الأمر لحل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ سنوات.