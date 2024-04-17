الاحتلال ينسحب من بيت حانون.. وحصيلة شهداء العدوان على غزة ترتفع إلى ما يقارب 33900

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها إلى المستشفيات 56 شهيداً و89 إصابة.



وصباح اليوم الأربعاء، انسحبت قوات الاحتلال من بيت حانون شمالي غزة بعد محاصرة مراكز الإيواء والتنكيل بالمواطنين واعتقال أعداد منهم وتدمير الأراضي الزراعية.



واستشهد 6 فلسطينيين، وجرح آخرون، إثر قصف الاحتلال تجمعاً في سوق الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.



وانتشلت طواقم الدفاع المدني شهيدين وعدداً من الجرحى، وما زال 9 مفقودين على الأقل، بُعيد قصف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو سعادة في منطقة الشعف في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.



ويشهد حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة قصفاً مدفعياً مكثفاً.



كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية مصنعاً للأدوية شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فيما تتوغل آلياته العسكرية في محيط المكان وسط أعمال تجريف.



ولليوم السابع على التوالي، يشهد مخيم النصيرات وسط القطاع قصفاً صاروخياً ومدفعياً متواصلاً، إذ تتقدم جرافات ودبابات إسرائيلية في محيط محطة توليد الكهرباء شمال المخيم، وتقوم بأعمال تجريف أراضٍ قرب محطة تحلية المياه شمال المخيم.



ودمر "جيش" الاحتلال معظم الأبراج والمنازل السكنية الواقعة في أرض المفتي وأطراف المخيم الجديد شمال النصيرات وسط قطاع غزة.



وقصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته منطقة محور الشهداء المعروف بـ"نتساريم"، ما أدى إلى أضرار كبيرة في محيط المكان.



