أبرز تطورات طوفان الأقصى 17-4-2024

وأكّدت المقاومة في بيانها أنّ الهجوم نجح في تحقيق إصابة مباشرة، وأوقع الجنود الإسرائيليين بين ‏قتيل وجريح.



وشدّدت على أنّ هذا الهجوم يأتي دعماً لغزّة ومقاومتها، ورداً على اغتيال الاحتلال لعدد من المقاومين في بلدتي عين بعال والشهابية الجنوبيتين.



ورصدت مصادر تصاعد سحب الدخان في عرب العرامشة بعد استهداف مباشر من لبنان.



وأقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي انفجار ضخم سُمع في وحدة استيطانية في "عرب العرامشة"، كاشفةً عن وقوع 14 إصابة على الأقل في صفوف الجنود، مؤكّدة أنّ بينها إصابة تُصنّف بـ "الميؤوس منها".



وذكر الإعلام الإسرائيلي أنّه جرى استدعاء مروحية للـ"جيش" الإسرائيلي لنقل الجرحى، واصفةً الهجوم بالحادث القاسي وبأنّه أحد أخطر الحوادث منذ بدء الحرب.



وتحدّث الإعلام الإسرائيلي عن أضرار كبيرة في المكان، مشيراً إلى تقارير عن إصابة مبنى وسيارة.



وذكر مراسل قناة "كان" الإسرائيلية في الشمال، أنّ الصواريخ التي سقطت في عرب العرامشة لم يسبقها انطلاق صفارات الإنذار.



وفي هذا السياق أشارت القناة "الـ 13"، إلى أنّ "الجيش" الإسرائيلي يفحص إذا ما كان حزب الله قد استخدم في الإطلاق على عرب العرامشة صاروخاً موجّهاً غير اعتيادي تغلّب على منظومات الكشف.



وأكّد الإعلام الإسرائيلي أنّ مسيّرة حزب الله الانقضاضية أصابت هدفها بدقة من دون أن يعترضها شيء.



هذا وقال موشيه دافيدوفيتش، رئيس المجلس الإقليمي لماتيه آشر: "نحن نعيش في واقع تراجيدي، نجلس مكتوفي الأيدي ونتلقّى ضربات قاسية".



والثلاثاء، زفّت المقاومة الإسلامية في لبنان، المجاهدين إسماعيل يوسف باز، "أبا جعفر"، ومحمد حسين مصطفى شحوري، "جابر"، من بلدة الشهابية الجنوبية، ومحمود إبراهيم فضل الله، "شادي"، من بلدة عيناثا، شهداء في طريق القدس.



كما زفّت حركة "أمل" المجاهد حسين قاسم كرشت، الذي ارتقى شهيداً في إثر عدوان إسرائيلي على بلدة عين بعال، جنوبي لبنان.



وفي الى الأراضي المحتلة فقد أكدت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 33899 شهيداً و76664 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023، في حصيلة غير نهائية.



وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها إلى المستشفيات 56 شهيداً و89 إصابة.



وصباح اليوم الأربعاء، انسحبت قوات الاحتلال من بيت حانون شمالي غزة بعد محاصرة مراكز الإيواء والتنكيل بالمواطنين واعتقال أعداد منهم وتدمير الأراضي الزراعية.



واستشهد 6 فلسطينيين، وجرح آخرون، إثر قصف الاحتلال تجمعاً في سوق الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.



وانتشلت طواقم الدفاع المدني شهيدين وعدداً من الجرحى، وما زال 9 مفقودين على الأقل، بُعيد قصف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو سعادة في منطقة الشعف في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.



ويشهد حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة قصفاً مدفعياً مكثفاً.



كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية مصنعاً للأدوية شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فيما تتوغل آلياته العسكرية في محيط المكان وسط أعمال تجريف.



ولليوم السابع على التوالي، يشهد مخيم النصيرات وسط القطاع قصفاً صاروخياً ومدفعياً متواصلاً، إذ تتقدم جرافات ودبابات إسرائيلية في محيط محطة توليد الكهرباء شمال المخيم، وتقوم بأعمال تجريف أراضٍ قرب محطة تحلية المياه شمال المخيم.



ودمر "جيش" الاحتلال معظم الأبراج والمنازل السكنية الواقعة في أرض المفتي وأطراف المخيم الجديد شمال النصيرات وسط قطاع غزة.



وقصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته منطقة محور الشهداء المعروف بـ"نتساريم"، ما أدى إلى أضرار كبيرة في محيط المكان.







