جيش الاحتلال يقر بوقوع 60 معاقا في صفوفه يوميا

وبحسب ما أورده موقع "والا" العبري، فإن المعطيات الجديدة مستندة على بيانات أعلنها معهد السلامة والأمن التابع لوزارة العمل الإسرائيلية، خلال مؤتمر صحفي في كلية الإدارة بـ"ريشون لتسيون".



وأشارت المعطيات إلى أنه منذ 7 أكتوبر اعترفت شعبة إعادة التأهيل في جيش الاحتلال بإعاقة "أكثر من 2000 جندي وشرطي وعنصر أمن، بمعدل حوالي 60 معاقا كل يوم".



وذكرت أنه "من بين هؤلاء المعاقين حوالي 60 بالمئة مصابون بالأطراف، بما فيها عمليات البتر، ونحو 10 بالمئة إصابات في الأعضاء"، منوهة إلى أن نسبة الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في النوم ارتفعت من 18.7 بالمئة بالصيف الماضي إلى 37.7 بالمئة، أي بزيادة 101 بالمئة.



وقال موقع "والا" العبري إن "الإبلاغ عن المعاناة من ضغوط عالية ارتفع إلى 43.5 بالمئة في أثناء الحرب، بزيادة نحو 78 بالمئة"، مضيفا أن مسؤولين أفادوا بزيادة في غياب الموظفين، ونقص ملاجئ الطوارئ، وزيادة الشعور بالتوتر في أثناء العمل منذ بداية الحرب.



وحسب معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر موقعه الإلكتروني الأربعاء، قُتل 604 ضباط وجنود، وأصيب 3 آلاف و219 منذ بداية الحرب عل غزة قبل أكثر من 6 أشهر