74% من المستوطنين يعارضون رد كيان الاحتلال على هجوم إيران

وكشف استطلاع الرأي نُشرت نتائجه يوم امس الثلاثاء، أن 74بالمائة من المستوطنين يعارضون رد تل أبيب على الهجوم الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية باتجاه فلسطين المحتلة.



ووجد 52 بالمائة منهم أن الرد على الهجوم الإيراني ليس مجدياً لإنهاء الصراع الحالي، بينما اعتبر 48بالمائة أنه يجب على تل أبيب الرد حتى لو تسبب ذلك في تمديد الصراع بين الطرفين.



وأظهر أكثر من نصف الأشخاص الذين شاركوا في الاستطلاع أهمية استجابة تل أبيب لمطالب أمنية تقدمها حلفاؤها، بينما عارض 12بالمائة ذلك.



ورأى نحو 60 بالمائة، أن المساعدة الأمريكية لصد الهجوم الإيراني تلزم الكيان على التنسيق الأمني مع الولايات المتحدة.