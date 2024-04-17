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الأربعاء 17 نيسان 2024 ساعة 18:20

علاء مبارك يرد على مزاعم باستيلاء شقيقه جمال على 75 طنا من الذهب

علاء مبارك يرد على مزاعم باستيلاء شقيقه جمال على 75 طنا من الذهب
وقام علاء بالرد على مقطع الفيديو على منصة أكس بتعليق ورد فيه: "صباح الخير يا برنس (علاء مبارك) أسأل جمال فين الـ75 طن دهب دول.. الل مصطفى بكرى قال أنه خدهم من البنك المركزي.. صباح الابتسامة والضحك كمان". 

ليرد علاء بتدوينة على أكس قائلا: "ده نشر قصص واكاذيب كثيرة عن الوالد رحمة الله عليه تعرض لها الاستاذ فريد في المحكمة ودي تعتبر نشر اخبار كاذبة دون أي دليل يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة اعتقد المادة 80 من قانون العقوبات، بس طبعا على قول الفنان احمد مكى مدام الأكاذيب والكلام علي الاسرة وإن ببلك يبقى سو وات... الاستاذ درش من صغره وهو معروف صباح الخير.."

وكان محامي أسرة مبارك، فريد الديب، قد قال خلال مجريات القضية العام 2014 إن "البنك المركزي لا يمتلك تلك الكمية، وتمت إحالة البلاغ لهيئة الرقابة الإدارية لإجراء تحرياتها بشأنه، وبإجراء التحريات، تبين عدم وجود سحب من البنك المركزي طوال عهد مبارك، وأن آخر عملية سحب تمت خلال فترة تولي الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

كما أشارت التحريات، وفقا لما قاله فريد الديب، إلى أن أرصدة الذهب التي تم سحبها من البنك المركزي كانت في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لسداد الالتزامات المستحقة لصالح صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية.

وقال الديب وقتها أن: " الرئيس جمال عبد الناصر سحب جزءا كبيرا من ذهب البنك المركزي لإصلاح خزانة سوريا خلال فترة وحدة مصر وسوريا"، وفقا لما نقلته بوابة الأهرام حينها.
رقم : 1129302
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