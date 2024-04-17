أحدث العناوين :
بوتين يدعو السكان إلى إخلاء منازلهم في مناطق روسية ضربتها الفيضانات
كيان الإحتلال يتراجع عن الرد على إيران.. مصادر تكشف!
إيران تحذر مجموعة السبع من اتخاذ قرارت غير بناءة ضدها
الشيخ قاووق: الردّ الإيراني أدخل المنطقة في مرحلة جديدة فما بعده ليس كما قبله
حماس: "إسرائيل" تمارس أبشع الجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين
امير عبداللهيان يهنئ بذكرى يوم الجيش الايراني
اية الله رئيسي يهنئ لمناسبة عيد الاستقلال في زيمبابوي
إعلام بريطاني: انفجار في مصنع للذخيرة في ويلز
زلزال بقوة 6,3 درجات ضرب غرب اليابان
'قوات القاسم' توقع قتلى وجرحى بصفوف جيش الاحتلال في غزة
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
18 April 2024
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
0
الأربعاء 17 نيسان 2024 ساعة 20:39
زلزال بقوة 6,3 درجات ضرب غرب اليابان
ويقع مركز الزلزال في قناة تفصل بين جزيرتَي كيوشو وشيكوكو على بعد نحو 18 كيلومترًا غرب أواجيما على عمق 25 كيلومترًا تقريبًا، بحسب المصدر نفسه.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1129328
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
رئيسي : إذا قام الكيان الصهيوني بأدنى هجوم فسيتم التعامل معه بشدة وصرامة
الهزيمة الثانية لـ"إسرائيل".. الفشل في الدبلوماسية بعد الهزيمة في الميدان
17 نيسان 2024
ست عقبات تمنع الکيان الصهيوني من الرد على الهجوم الإيراني... ما هي؟
17 نيسان 2024
عبداللهيان: عملية "الوعد الصادق" قدمت تعريفاً جديداً لتوازن القوى في غرب آسيا
17 نيسان 2024
رئيسي: أصغر عمل ضد مصالح إيران سيُقابل برد هائل وواسع النطاق
16 نيسان 2024
خلافاً لكل الدعاية الصاخبة... الکيان الإسرائيلي ضعيف للغاية
16 نيسان 2024
التفاعل العالمي مع الهجوم الإيراني غير المسبوق على الكيان الصهيوني
16 نيسان 2024
العميد شكارجي: ننصح قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بالتوقف عن دعم الكيان الإسرائيلي
16 نيسان 2024
شهداء وجرحى بقصف الاحتلال لمسجد في جباليا ومنزل في رفح
16 نيسان 2024
جیش العدو: الدفاعات الجویة اعترضت 99% من الصواریخ والطائرات المسیرة الایرانیة!!
السيد مهدي نوراني
15 نيسان 2024
"الوعد الصادق".. أي رسائل استراتيجية بعثتها إيران؟
15 نيسان 2024
تعليق مفتي عمان على الرد الإيراني على 'إسرائيل': عسى أن يؤتي أُكُله عما قريب!
15 نيسان 2024
رئيسي: التنسيق الميداني والدبلوماسي تجسيد مشرف لعملية 'الوعد الصادق'
15 نيسان 2024
أحدث العناوين
بوتين يدعو السكان إلى إخلاء منازلهم في مناطق روسية ضربتها الفيضانات
كيان الإحتلال يتراجع عن الرد على إيران.. مصادر تكشف!
إيران تحذر مجموعة السبع من اتخاذ قرارت غير بناءة ضدها
الشيخ قاووق: الردّ الإيراني أدخل المنطقة في مرحلة جديدة فما بعده ليس كما قبله
حماس: "إسرائيل" تمارس أبشع الجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين
امير عبداللهيان يهنئ بذكرى يوم الجيش الايراني
اية الله رئيسي يهنئ لمناسبة عيد الاستقلال في زيمبابوي
إعلام بريطاني: انفجار في مصنع للذخيرة في ويلز
زلزال بقوة 6,3 درجات ضرب غرب اليابان
'قوات القاسم' توقع قتلى وجرحى بصفوف جيش الاحتلال في غزة
فرنسا تطرد مئات المهاجرين من باريس قبل انطلاق الألعاب الأولمبية
الصين: التحقيق الأمريكي في مجال بناء السفن "مليء بالاتهامات الباطلة"
قيادي بحرس الثورة: الرد على اي عدوان صهيوني محسوم مائة بالمائة
حماس: نتابع تطوّرات الرد الإيراني المشروع على كيان الاحتلال
صنعاء تكشف عن مخطط خبيث لكيان الاحتلال في اليمن
السيد 'الحكيم' يعلق على الهجوم الايراني على كيان الإحتلال
علاء مبارك يرد على مزاعم باستيلاء شقيقه جمال على 75 طنا من الذهب
74% من المستوطنين يعارضون رد كيان الاحتلال على هجوم إيران
ترامب يثير جدلا بطلب غير عادى في قضية الممثلة الإباحية
قائد الجيش الأوكراني: الوضع على الجبهة الشرقية تدهور كثيرًا في الأيام الأخيرة
الأكثر قراءة
امير عبداللهيان يؤكد ارادة ايران على تطوير العلاقات مع السعودية
النجباء: استشهاد أبنائك وأحفادك هو وسام عز وشرف
مستوطنون يحرقون منزلا ومركبة في جنوب نابلس
حماس تبارك لرئيس مكتبها السياسي استشهاد أبناءه وأحفاده
قادة يعلقون على اغتيال الاحتلال 7 من أبناء هنية وأحفاده
رئيس الجمهورية يرعى مراسم تدشين مشروعات المياه في طهران
اللواء سلامي معزياً هنية: حماس ستواصل نضالها.. والإرادة الصامدة لن تتأثر بجرائم الاحتلال
مندوب ايران في اجتماع بريكس يطالب بوضع حد لجرائم كيان الاحتلال
موسكو تصف العدوان الصهيوني على القنصلية الايرانية بالانتهاك الدولي
مجلس الأمن: لا "إجماع" على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
سلسلة غارات إسرائيلية على عدة بلدات في جنوب لبنان
شهيد وإصابات برصاص الاحتلال واقتحام مخيمات وبلدات في غزة
أمير عبد اللهيان لنظراء دوليين: "إسرائيل" يجب أن تُعاقب
السوداني يكشف عن اتفاق لإنهاء مهمة التحالف الدولي وفق جدول زمني
شهيد وإصابتان برصاص الاحتلال خلال اقتحامه طوباس في الضفة الغربية
الفرق البرلمانية الموريتانية تعزي هنيه وتدعو الدول الإسلامية لتدارك كرامتها
تونس.. الحماية المدنية: 9 وفيات و289 إصابة خلال أول أيام عيد الفطر
وكالة إغاثة أمريكية تعلن بدء المجاعة في شمال غزة
دونيتسك: القوات الروسية تتقدم بشكل سريع على مختلف المحاور
"هآرتس" بعد استشهاد أبناء وأحفاد لهنية: الاغتيال لن يضعف حماس وسيزيد من شعبيتها
الأخبار الساخنة
الخارجية السورية: أميركا نصبت نفسها شرطياً للعالم تحت ذرائع يدينها القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي
مندوب إيران: ممارسات الصهاينة الإجرامية مثال صارخ للإبادة الجماعية
مشفى الشفاء مسرح جرائم الاحتلال.. أين دعاة حقوق الإنسان من كل هذا؟
سلام يتوجه إلى القاهرة للمشاركة باجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية الخميس
أخطأنا بجبهة الشمال ولن ننتصر على حماس.. اعتراف إسرائيليّ علام يدل؟
إخترنا لکم
"يوم القدس العالمي" طوفان دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟