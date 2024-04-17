إعلام بريطاني: انفجار في مصنع للذخيرة في ويلز

وجاء في منشور الصحيفة البريطانية: "انفجار في مصنع للأسلحة في جنوب ويلز".



وبحسب البيانات الأولية وقع الانفجار داخل أحد مباني المصنع، ولا معلومات عن سقوط ضحايا.



يذكر أن شركة "BAE Systems" هي أكبر شركة مقاولات عسكرية في أوروبا.