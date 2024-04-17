امير عبداللهيان يهنئ بذكرى يوم الجيش الايراني

ان "امير عبداللهيان" كتب في رسالة التهنئة بهذه المناسبة الوطنية الى "اللواء موسوي": ان يوم الـ 29 من شهر فروردين هـ.ش (الموافق 17 نيسان م) الذي سّجل في التقويم الايراني بـ "يوم الجيش"، يعيد الى الاذهان ذكرى التضحيات والملاحم العظيمة التي سطرها الرجال البواسل في الوحدات المختلفة بالجيش الايراني، جنبا الى جنب اخوانهم في سائر القوات المسلحة للدفاع عن نظام الجمهورية الاسلامية المقدس في ايران، والذود عن حياض الوطن وتأمين الشعب الايراني العظيم.



واكمل وزير الخارجية: انني اذ احتفي بذكرى الشهداء الابرار لدى جيش جمهورية ايران الاسلامية، اتقدم بالتهاني لهذه المنسبة، من سيادتكم وكافة القادة والقوات المنتسبة والعاملين والمضحين والمصابين الغيارى بالجيش الايراني وعائلاتهم الكريمة؛ سائلا الباري عز وجل ان يديم النصر والعزة والرقي على جميع رجال الجيش الشجعان، في سياق الدفاع عن بلادنا العزيزة ايران ودوام الموفقية في خدمة نظام الجمهورية الاسلامية المقدس.