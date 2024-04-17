الشيخ قاووق: الردّ الإيراني أدخل المنطقة في مرحلة جديدة فما بعده ليس كما قبله

ولفت، في تصريح، إلى أنّ "الرد الإيراني أدخل الرعب إلى كل بيت في إسرائيل من كريات شمونة إلى إيلات، وأثلج قلب الشعب الفلسطيني وأحرار وشرفاء العالم من جهة، وأدخل المرارة على قلوب الحاقدين والحاسدين والمتخاذلين من جهة أخرى".



وأوضح قاووق أنّه "من الطبيعي أن ينزعج المروجون للانهزام والخذلان من شجاعة وشموخ وجرأة الجمهورية الإسلامية في إيران، وأن مشهد الصواريخ فوق الكنيست الإسرائيلي مليئ بالعنفوان والكرامة"، مؤكدًا أنّ "الرد الإيراني أدخل المنطقة في مرحلة جديدة وكسر المعادلات السابقة وثبت معادلات الرد، وأن ما بعد الرد ليس كما قبله".