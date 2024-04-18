حماس لن تسلم أسرى الإحتلال إلا بصفقة حقيقية

جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية نقلتها حركة حماس على حسابها بمنصة “تلغرام”، مساء أمس الأربعاء.



وقال جبارين إن “الضفة والقدس المحتلة في قلبِ طوفانِ الأقصى”، داعيا “مقاومة الضفة لضربِ أوكار الاحتلال الظالمة في كل مكان وزمان”.



وأضاف أن حركة حماس سلمت ردها للوسطاء، مضيفا أنها لن تسلّم “أسرى الاحتلال إلا بصفقة حقيقية”.



وتابع: “إن أراد الاحتلال أن يعرف مصير أسراه ويأخذ من تبقى منهم أحياء فعليه أن يكون جادا في المفاوضات ويبتعد عن ألاعيب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحساباته السياسية التي تعطل المفاوضات”.



والسبت الماضي، أعلنت حركة حماس أنها سلمت للوسطاء في مصر وقطر ردها حول مقترح وقف إطلاق النار مع كيان الاحتلال.



واعتبر مكتب رئيس وزراء الكيان المحتل، أن حماس ردت بشكل “سلبي” على الخطوط العريضة التي قدمها لها الوسطاء.



ولم تكشف الحركة عن فحوى ردها، لكنها جددت تمسكها بمطالبها ومطالب الشعب الفلسطيني الوطنية “بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار.



وأكدت استعدادها لـ”إبرام صفقة تبادل جادة وحقيقية للأسرى بين الطرفين”.



وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 هاجمت “حماس” قواعد عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة؛ ردا على “جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى”، وفق الحركة.



وعقب ذلك شنت قوات الاحتلال عدوانا على غزة، ما زال متواصلا منذ أكثر من 6 أشهر، وخلف ما يزيد عن 110 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، وفق بيانات فلسطينية وأممية.



ويواصل كيان الاحتلال عدوانه رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثوله أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.