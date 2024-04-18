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الخميس 18 نيسان 2024 ساعة 08:41

"أونروا":"حملة خبيثة لإنهاء عملياتنا في غزة

"أونروا":"حملة خبيثة لإنهاء عملياتنا في غزة
جاء ذلك في إحاطة قدمها مفوض عام وكالة "أونروا" فيليب لازاريني، أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك امس الاربعاء، بعدما طلب الأردن جلسة للنقاش بشأن وضع الوكالة واستهدافها. وعقد الاجتماع على مستوى وزاري رفيع بتنسيق من مالطا التي ترأس مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي. وقف الحضور بداية الجلسة دقيقة حداداً على أرواح العاملين في المجال الإنساني. وجاء ذلك بطلب من الجزائر وروسيا والصين.

وقال لازاريني، إن هناك "حملة خبيثة لإنهاء عمليات أونروا، مع ما يترتب على ذلك من آثار خطيرة على السلام والأمن الدوليين. وفي هذا السياق، يُطلب من مجلس الأمن الدولي أن ينظر في التحديات الوجودية التي تواجه الوكالة". وشدد المسؤول الأممي على أن ذلك يأتي "وعلى الرغم من أن الأغلبية العظمى من الدول الأعضاء تدعم ولايتها إلا أن الوكالة تواجه حملة لإخراجها من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
رقم : 1129453
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