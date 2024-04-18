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الخميس 18 نيسان 2024 ساعة 09:06

بايدن يرجح وقوع أحد أفراد عائلته ضحية لأكلة لحوم البشر

بايدن يرجح وقوع أحد أفراد عائلته ضحية لأكلة لحوم البشر
وادعى بايدن أثناء زيارة نصب تذكاري للجنود المفقودين بمدينة سكرانتون بولاية بنسلفانيا: "قاد (عمه) طائرة بمحرك واحد، وقام برحلات استطلاعية فوق غينيا الجديدة، لقد تطوع لأن أحدا لم يتمكن من القيام بذلك، لقد تم إسقاط طائرته في منطقة كان يوجد بها الكثير من أكلة لحوم البشر في غينيا الجديدة في ذلك الوقت".

وأضاف: "لم يستعيدوا جثته قط، لكن الحكومة عادت وحاولت، وبحثوا ووجدوا بعض أجزاء الطائرة وما شابه ذلك".

هذا وزعم نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض أندرو بيتس لشبكة "CNN": "الرئيس بايدن فخور بخدمة عمه بالزي العسكري، الذي فقد حياته عندما تحطمت الطائرة العسكرية التي كان على متنها في المحيط الهادئ بعد إقلاعها بالقرب من غينيا الجديدة".

ولم يقدم البيت الأبيض تفاصيل إضافية حول ادعاء بايدن بأن أكلة لحوم البشر حالوا دون استعادة رفات فينيجان
رقم : 1129456
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