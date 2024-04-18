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الخميس 18 نيسان 2024 ساعة 09:23

الصين تطالب الولايات المتحدة بدعم قرار الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في غزة

الصين تطالب الولايات المتحدة بدعم قرار الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في غزة
وفي تصريحٍ له بعد محادثات مع وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي في جاكرتا، اليوم الخميس، أكد الوزير الصيني أن البلدين حريصان على الحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة.

وعبر الوزيران عن استيائهما إزاء الكارثة الإنسانية الناجمة عن الحرب على غزة ، مؤكدَين اتفاقهما على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار بشكل كامل ومن دون أي شرط.

وكان وزير الخارجية الصيني قد وصف الحرب الإسرائيلية على غزة، في تصريح له مطلع آذار/مارس الفائت، بأنها "مأساة للبشرية ووصمة عار على الحضارة"، مكرراً دعوات بكين إلى "وقف فوري لإطلاق النار".

وتدعو بكين إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر العام 2023.

وكان الرئيس شي جين بينغ قد دعا إلى عقد "مؤتمر دولي للسلام" لحلّ النزاع. وتعدّ الصين تاريخياً متعاطفة مع القضية الفلسطينية، وداعمة لـ"حل الدولتين". 

 
رقم : 1129458
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