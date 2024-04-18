الصفحة الرئيسية
0
الخميس 18 نيسان 2024 ساعة 13:39

مشروع صيني روسي.. إنشاء محطة للطاقة النووية على سطح القمر!

مشروع صيني روسي.. إنشاء محطة للطاقة النووية على سطح القمر!
وقال مدير عام مؤسسة" روس كوسموس" الفضائية الروسية الحكومية يوري بوريسوف في محاضرة ألقاها يوم 14 أبريل الجاري أمام الطلاب في متحف تاريخ الفضاء في مدينة كالوغا الروسية: "من المهم جدا إنشاء المصدر الطويل الأمد الصغير الحجم والآمن على سطح القمر. وقد يكون ذلك إحدى مساهمات الجانب الروسي في المشروع الروسي الصيني المشترك".

وأوضح بوريسوف أن الليلة القمرية تستغرق 14 يوما أرضيا تقريبا، لذلك من المستحيل ضمان تشغيل الأجهزة الكهربائية لمدة طويلة في الظل بفضل شحن البطاريات الكهربائية نهارا فقط.

وقد أعلن بوريسوف في وقت سابق أن مؤسسة "روس كوسموس" الروسية تخطط مع الجانب الصيني لإرسال وحدة الطاقة النووية إلى القمر بين عامي 2033 – 2035.

يذكر أن موسكو وبكين تخططان لإنشاء محطة قمرية علمية دولية مشتركة على مرحلتين، اعتبارا من عام 2025.

وسيشمل المشروع تركيب وحدات للبحوث والطاقة والإقلاع والهبوط في المحطة وكذلك مدارية وتجريبية، بالإضافة إلى مركز قيادة وقمر صناعي للإرسال ومحطة اتصالات ووحدات للمراقبة التكنولوجية.

وقد انضمت إلى المشروع القمري الروسي الصيني كل من بيلاروس وأذربيجان وتركيا وغيرها من الدول.
رقم : 1129491
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السعودية والإمارات خلافات تطفو على السطح بعد أعوام من محاولات اخفائها
السعودية والإمارات خلافات تطفو على السطح بعد أعوام من محاولات اخفائها
في إطار الإبادة الجماعية..مقابر جماعية وإجرام صهيوني تفوق على النازية
في إطار الإبادة الجماعية..مقابر جماعية وإجرام صهيوني تفوق على النازية
18 نيسان 2024
هل يقف الفيتو الأمريكي في وجه عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
هل يقف الفيتو الأمريكي في وجه عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
18 نيسان 2024
قاآني لهنية: دماء أبنائك شرف وكرامة الأمة
قاآني لهنية: دماء أبنائك شرف وكرامة الأمة
18 نيسان 2024
قوات الاحتلال تواصل جريمة الإبادة الجماعية في غزة
قوات الاحتلال تواصل جريمة الإبادة الجماعية في غزة
18 نيسان 2024
رئيسي : إذا قام الكيان الصهيوني بأدنى هجوم فسيتم التعامل معه بشدة وصرامة
رئيسي : إذا قام الكيان الصهيوني بأدنى هجوم فسيتم التعامل معه بشدة وصرامة
17 نيسان 2024
الهزيمة الثانية لـ"إسرائيل".. الفشل في الدبلوماسية بعد الهزيمة في الميدان
الهزيمة الثانية لـ"إسرائيل".. الفشل في الدبلوماسية بعد الهزيمة في الميدان
17 نيسان 2024
ست عقبات تمنع الکيان الصهيوني من الرد على الهجوم الإيراني... ما هي؟
ست عقبات تمنع الکيان الصهيوني من الرد على الهجوم الإيراني... ما هي؟
17 نيسان 2024
عبداللهيان: عملية "الوعد الصادق" قدمت تعريفاً جديداً لتوازن القوى في غرب آسيا
عبداللهيان: عملية "الوعد الصادق" قدمت تعريفاً جديداً لتوازن القوى في غرب آسيا
17 نيسان 2024
رئيسي: أصغر عمل ضد مصالح إيران سيُقابل برد هائل وواسع النطاق
رئيسي: أصغر عمل ضد مصالح إيران سيُقابل برد هائل وواسع النطاق
16 نيسان 2024
خلافاً لكل الدعاية الصاخبة... الکيان الإسرائيلي ضعيف للغاية
خلافاً لكل الدعاية الصاخبة... الکيان الإسرائيلي ضعيف للغاية
16 نيسان 2024
التفاعل العالمي مع الهجوم الإيراني غير المسبوق على الكيان الصهيوني
التفاعل العالمي مع الهجوم الإيراني غير المسبوق على الكيان الصهيوني
16 نيسان 2024
العميد شكارجي: ننصح قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بالتوقف عن دعم الكيان الإسرائيلي
العميد شكارجي: ننصح قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بالتوقف عن دعم الكيان الإسرائيلي
16 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"يوم القدس العالمي" طوفان دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟