السيد الحوثي: الرد الإيراني ثّبت قواعد الاشتباك بأن أيّ اعتداء لن يبقى دون رد

واضاف قائد حركة أنصار الله ان الرد الإيراني ثّبت قواعد الاشتباك "بأن أيّ اعتداء لن يبقى دون رد" معربا عن اسفه بانّ "بعض الإعلام العربي تبنى الموقف نفسه للأميركي والإسرائيلي حول الرد الإيراني".



واضاف: ان الولايات المتحدة قادت عمليات التصدي للرد الإيراني ومعها دول أوروبية اعترفت بذلك ودول عربية أيضاً للأسف، مصرحا بالقول: ان الرد الإيراني اتسم بالقوة والزخم وتميز بانطلاقه من الأراضي الإيرانية بكمٍ ضخم من الصواريخ والمسيرات والقدرات العسكرية المهمة.



واوضح السيد الحوثي: ان تثبيت قواعد الاشتباك "الرد على أيّ اعتداء" حمل أهمية استراتيجية بعيداً عن محاولات البعض التقليل من أهميتها،قائلا: ان الشعب الفلسطيني شاهد للمرة الأولى مشهداً رائعاً بانهمار الصواريخ على قواعد عدوه.



واعرب السيد الحوثي عن أسفه بان بعض الإعلام العربي حاول فصل الرد الإيراني عن فلسطين على الرغم من دعم طهران للشعب الفلسطيني على مختلف المستويات ،موكدا ان الرد الإيراني شكّل دعماً مفيداً ومباشراً للشعب الفلسطيني وللمجاهدين في قطاع غزة.



وحول الموقف من قضيه فلسطين قال السيد الحوثي ان الموقف الرسمي لمعظم الدول العربية والإسلامية يتصدر دائرة المتخاذلين عن نصرة فلسطين مضيفا ان بعض الشعوب متخاذلة والبعض متواطئ في العدوان الاسرائيلي على غزة والبعض مساهم مع العدو في عدة مجالات.



واوضح السيد الحوثي ،ان الأمة الاسلامية تقع على عاتقها المسؤولية الكبرى في نصرة الشعب الفلسطيني، بكل الاعتبارات.



ونوه بان ممارسات العدو الإجرامية تكشف عن حقده الدفين والعداء الشديد للأمة الاسلامية؛ قائلا لكن نرى النظام السعودي ومعه الإماراتي ساهموا في خدمة العدو إعلاميا وتبنوا تصريحات الصهاينة والأمريكيين، بين ما يتضاءلون عن أي جهد مساند لفلسطين.



واشار السيد الحوثي الى جهاد الشعب الفلسطيني والمجاهدين في لبنان قائلا لولا هؤلاء لكان شر العدو الإسرائيلي قد اتجه إلى كل البلدان المنطقة.



وأردف قائد حركة أنصار الله اليمنية، ان القضية الفلسطينية مرتبطة بالأمة الاسلامية في دينها لوجود المقدسات فيها وهي مسؤولية إيمانية وأخلاقية في نفس الوقت.

