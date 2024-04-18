الصفحة الرئيسية
0
الخميس 18 نيسان 2024 ساعة 16:20

السيد الحوثي: الرد الإيراني ثّبت قواعد الاشتباك بأن أيّ اعتداء لن يبقى دون رد

السيد الحوثي: الرد الإيراني ثّبت قواعد الاشتباك بأن أيّ اعتداء لن يبقى دون رد
واضاف قائد حركة أنصار الله ان الرد الإيراني ثّبت قواعد الاشتباك "بأن أيّ اعتداء لن يبقى دون رد" معربا عن اسفه بانّ "بعض الإعلام العربي تبنى الموقف نفسه للأميركي والإسرائيلي حول الرد الإيراني".

واضاف: ان الولايات المتحدة قادت عمليات التصدي للرد الإيراني ومعها دول أوروبية اعترفت بذلك ودول عربية أيضاً للأسف، مصرحا بالقول: ان الرد الإيراني اتسم بالقوة والزخم وتميز بانطلاقه من الأراضي الإيرانية بكمٍ ضخم من الصواريخ والمسيرات والقدرات العسكرية المهمة.

واوضح السيد الحوثي: ان تثبيت قواعد الاشتباك "الرد على أيّ اعتداء" حمل أهمية استراتيجية بعيداً عن محاولات البعض التقليل من أهميتها،قائلا: ان الشعب الفلسطيني شاهد للمرة الأولى مشهداً رائعاً بانهمار الصواريخ على قواعد عدوه.

واعرب السيد الحوثي عن أسفه بان بعض الإعلام العربي حاول فصل الرد الإيراني عن فلسطين على الرغم من دعم طهران للشعب الفلسطيني على مختلف المستويات ،موكدا ان الرد الإيراني شكّل دعماً مفيداً ومباشراً للشعب الفلسطيني وللمجاهدين في قطاع غزة.

وحول الموقف من قضيه فلسطين قال السيد الحوثي ان الموقف الرسمي لمعظم الدول العربية والإسلامية يتصدر دائرة المتخاذلين عن نصرة فلسطين مضيفا ان بعض الشعوب متخاذلة والبعض متواطئ في العدوان الاسرائيلي على غزة والبعض مساهم مع العدو في عدة مجالات.

واوضح السيد الحوثي ،ان الأمة الاسلامية تقع على عاتقها المسؤولية الكبرى في نصرة الشعب الفلسطيني، بكل الاعتبارات.

ونوه بان ممارسات العدو الإجرامية تكشف عن حقده الدفين والعداء الشديد للأمة الاسلامية؛ قائلا لكن نرى النظام السعودي ومعه الإماراتي ساهموا في خدمة العدو إعلاميا وتبنوا تصريحات الصهاينة والأمريكيين، بين ما يتضاءلون عن أي جهد مساند لفلسطين.

واشار السيد الحوثي الى جهاد الشعب الفلسطيني والمجاهدين في لبنان قائلا لولا هؤلاء لكان شر العدو الإسرائيلي قد اتجه إلى كل البلدان المنطقة.

وأردف قائد حركة أنصار الله اليمنية، ان القضية الفلسطينية مرتبطة بالأمة الاسلامية في دينها لوجود المقدسات فيها وهي مسؤولية إيمانية وأخلاقية في نفس الوقت.
 
رقم : 1129517
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السعودية والإمارات خلافات تطفو على السطح بعد أعوام من محاولات اخفائها
السعودية والإمارات خلافات تطفو على السطح بعد أعوام من محاولات اخفائها
في إطار الإبادة الجماعية..مقابر جماعية وإجرام صهيوني تفوق على النازية
في إطار الإبادة الجماعية..مقابر جماعية وإجرام صهيوني تفوق على النازية
18 نيسان 2024
هل يقف الفيتو الأمريكي في وجه عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
هل يقف الفيتو الأمريكي في وجه عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
18 نيسان 2024
قاآني لهنية: دماء أبنائك شرف وكرامة الأمة
قاآني لهنية: دماء أبنائك شرف وكرامة الأمة
18 نيسان 2024
قوات الاحتلال تواصل جريمة الإبادة الجماعية في غزة
قوات الاحتلال تواصل جريمة الإبادة الجماعية في غزة
18 نيسان 2024
رئيسي : إذا قام الكيان الصهيوني بأدنى هجوم فسيتم التعامل معه بشدة وصرامة
رئيسي : إذا قام الكيان الصهيوني بأدنى هجوم فسيتم التعامل معه بشدة وصرامة
17 نيسان 2024
الهزيمة الثانية لـ"إسرائيل".. الفشل في الدبلوماسية بعد الهزيمة في الميدان
الهزيمة الثانية لـ"إسرائيل".. الفشل في الدبلوماسية بعد الهزيمة في الميدان
17 نيسان 2024
ست عقبات تمنع الکيان الصهيوني من الرد على الهجوم الإيراني... ما هي؟
ست عقبات تمنع الکيان الصهيوني من الرد على الهجوم الإيراني... ما هي؟
17 نيسان 2024
عبداللهيان: عملية "الوعد الصادق" قدمت تعريفاً جديداً لتوازن القوى في غرب آسيا
عبداللهيان: عملية "الوعد الصادق" قدمت تعريفاً جديداً لتوازن القوى في غرب آسيا
17 نيسان 2024
رئيسي: أصغر عمل ضد مصالح إيران سيُقابل برد هائل وواسع النطاق
رئيسي: أصغر عمل ضد مصالح إيران سيُقابل برد هائل وواسع النطاق
16 نيسان 2024
خلافاً لكل الدعاية الصاخبة... الکيان الإسرائيلي ضعيف للغاية
خلافاً لكل الدعاية الصاخبة... الکيان الإسرائيلي ضعيف للغاية
16 نيسان 2024
التفاعل العالمي مع الهجوم الإيراني غير المسبوق على الكيان الصهيوني
التفاعل العالمي مع الهجوم الإيراني غير المسبوق على الكيان الصهيوني
16 نيسان 2024
العميد شكارجي: ننصح قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بالتوقف عن دعم الكيان الإسرائيلي
العميد شكارجي: ننصح قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بالتوقف عن دعم الكيان الإسرائيلي
16 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"يوم القدس العالمي" طوفان دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟