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الخميس 18 نيسان 2024 ساعة 17:53
زلزال بقوة 5.6 درجة يهز إقليم توكات التركي
وذكر وزير الداخلية علي يرلي قايا في تصريح له، أن فرقا من أفاد ووكالات أخرى معنية تتحرى الوضع في موقع الزلزال.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1129539
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