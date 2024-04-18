الصفحة الرئيسية
0
الخميس 18 نيسان 2024 ساعة 21:02

الرئيس الايراني: اي اعتداء على الاراضي الايرانية، سيعقبه رد قاس

الرئيس الايراني: اي اعتداء على الاراضي الايرانية، سيعقبه رد قاس
واضاف الرئيس رئيسي في كلمة القاها في اهالي مدينة شاهرود ان كل العالم الاسلامي والعالم باسره، متاكد اليوم من احقية موقف الجمهورية الاسلامية في الدفاع عن فلسطين ومواجهة الكيان الصهيوني الجائر.

واشار الى عملية "الوعد الصادق" وقال ان امريكا والكيان الصهيوني ظنا ان بمكانهما النيل من كرامتنا، ومهاجمة قنصليتنا التي تعد جزء من اراضينا، لكنهم عندما اقترفوا الجريمة، كان يتعين معاقبتهم وعاقبهم الشعب الايراني الكبير.

وقال: أقولها نيابة عنكم انتم الشعب وقواتنا المسلحة القوية وجميع ابناء البلاد، انه ان اخطا الكيان الصهيوني مرة أخرى، واراد ارتكاب ادنى عدوان ضد اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية، ليعلم انه سيتلقى ردا يجعله هو وحماته يجرون اذيال الندم.

واكد ان عهد الغطرسة قد ولى مضيفا انني قلت خلال محادثاتي مع بعض الدول الغربية "حذارا من أن تتكلموا بلغة القوة معنا ومع شعبنا" ان شعبنا يتمتع بالعقلانية والتدبر والمنطق.

واضاف: إن كنتم تريدون المحادثات، فنحن لم ولم نترك نحن طاولة المحادثات. لكن ان اردتم التحدث الى الشعب الايراني بلغة القوة والعنجهية، عليكم ان تعلموا انكم لن تحققوا شيئا، وان الشعب الايراني العظيم والمسوؤلين، سيقفون بوجهكم بقوة.

وتابع انه مضى ذلك الزمن الذي كان يريد فيه البعض عقد صفقات بشان خطة العمل المشترك 2 و3 وبشان صواريخنا وقدراتنا. لن نسمح اطلاقا بعقد صفقة بشان قدرات الشعب الايراني التي تحصلت بفضل دماء الشهدا.
رقم : 1129586
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السعودية والإمارات خلافات تطفو على السطح بعد أعوام من محاولات اخفائها
السعودية والإمارات خلافات تطفو على السطح بعد أعوام من محاولات اخفائها
في إطار الإبادة الجماعية..مقابر جماعية وإجرام صهيوني تفوق على النازية
في إطار الإبادة الجماعية..مقابر جماعية وإجرام صهيوني تفوق على النازية
18 نيسان 2024
هل يقف الفيتو الأمريكي في وجه عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
هل يقف الفيتو الأمريكي في وجه عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
18 نيسان 2024
قاآني لهنية: دماء أبنائك شرف وكرامة الأمة
قاآني لهنية: دماء أبنائك شرف وكرامة الأمة
18 نيسان 2024
قوات الاحتلال تواصل جريمة الإبادة الجماعية في غزة
قوات الاحتلال تواصل جريمة الإبادة الجماعية في غزة
18 نيسان 2024
رئيسي : إذا قام الكيان الصهيوني بأدنى هجوم فسيتم التعامل معه بشدة وصرامة
رئيسي : إذا قام الكيان الصهيوني بأدنى هجوم فسيتم التعامل معه بشدة وصرامة
17 نيسان 2024
الهزيمة الثانية لـ"إسرائيل".. الفشل في الدبلوماسية بعد الهزيمة في الميدان
الهزيمة الثانية لـ"إسرائيل".. الفشل في الدبلوماسية بعد الهزيمة في الميدان
17 نيسان 2024
ست عقبات تمنع الکيان الصهيوني من الرد على الهجوم الإيراني... ما هي؟
ست عقبات تمنع الکيان الصهيوني من الرد على الهجوم الإيراني... ما هي؟
17 نيسان 2024
عبداللهيان: عملية "الوعد الصادق" قدمت تعريفاً جديداً لتوازن القوى في غرب آسيا
عبداللهيان: عملية "الوعد الصادق" قدمت تعريفاً جديداً لتوازن القوى في غرب آسيا
17 نيسان 2024
رئيسي: أصغر عمل ضد مصالح إيران سيُقابل برد هائل وواسع النطاق
رئيسي: أصغر عمل ضد مصالح إيران سيُقابل برد هائل وواسع النطاق
16 نيسان 2024
خلافاً لكل الدعاية الصاخبة... الکيان الإسرائيلي ضعيف للغاية
خلافاً لكل الدعاية الصاخبة... الکيان الإسرائيلي ضعيف للغاية
16 نيسان 2024
التفاعل العالمي مع الهجوم الإيراني غير المسبوق على الكيان الصهيوني
التفاعل العالمي مع الهجوم الإيراني غير المسبوق على الكيان الصهيوني
16 نيسان 2024
العميد شكارجي: ننصح قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بالتوقف عن دعم الكيان الإسرائيلي
العميد شكارجي: ننصح قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بالتوقف عن دعم الكيان الإسرائيلي
16 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"يوم القدس العالمي" طوفان دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟