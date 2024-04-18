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الخميس 18 نيسان 2024 ساعة 21:18

بروكسل تعتزم استثمار نحو 3 مليارات يورو من الفوائد على الأصول الروسية المجمدة في دعم أوكرانيا

بروكسل تعتزم استثمار نحو 3 مليارات يورو من الفوائد على الأصول الروسية المجمدة في دعم أوكرانيا
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي لها في ختام قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يوم الخميس: "أعتقد أن قرار استخدام الفوائد على الأصول الروسية المجمدة تم اتخاذه من قبل جميع الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

وتابعت: "إذا واصلنا العمل بنفس الوتائر التي نراها الآن، فإن المبلغ الأول الذي نقدره بما بين 2.5 و3 مليارات يورو، قد يتم استثماره في تغطية الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا".

وكان زعماء دول الاتحاد الأوروبي قد دعوا في ختام القمة غير الرسمية لهم في بروكسل إلى قبول مقترح المفوضية الأوروبية بشأن استخدام الفوائد على الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا.

يذكر أن الدول الغربية قامت بتجميد الأصول الروسية بحجم نحو 300 مليار دولار في إطار العقوبات التي فرضتها على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا التي بدأت في فبراير عام 2022.

وتدرس الدول الغربية إمكانية مصادرة الأصول الروسية أو استخدامها لصالح أوكرانيا، الأمر الذي اعتبرته موسكو "سرقة" للأموال الروسية.
رقم : 1129594
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