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الجمعة 19 نيسان 2024 ساعة 07:24

موسكو: باستخدامها للفيتو واشنطن أظهرت موقفها الحقيقي تجاه الفلسطينيين

موسكو: باستخدامها للفيتو واشنطن أظهرت موقفها الحقيقي تجاه الفلسطينيين
قال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس: "باستخدام حق النقض للمرة الخامسة منذ بداية تفاقم الوضع في غزة، أظهروا مرة أخرى موقفهم الحقيقي تجاه الفلسطينيين".

وأشار نيبينزيا إلى أن الأمر يتعلق بمسألة ما إذا كان الفلسطينيون يستحقون أن يكونوا جزءا من الأسرة العالمية وأن يشاركوا في القرارات في الحياة الدولية.

وأضاف: "بالنسبة للولايات المتحدة فإن فلسطين لا تستحق أن تكون لها دولتها الخاصة، بل هي مجرد عائق أمام تحقيق المصالح الإسرائيلية".

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" يوم الخميس ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يوصي الجمعية العامة بقبول فلسطين في المنظمة كعضو كامل العضوية.
رقم : 1129653
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