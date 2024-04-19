مجلس الأمن يصدر تقريرًا بشأن مجمل التطورات السياسية والأمنية في ليبيا

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم منه صحيفة المرصد أكد محاول المبعوث الأممي المستقيل من منصبه عبد الله باتيلي إقناع الجهات الفاعلة الرئيسية لعقد اجتماع بين تحت رعاية البعثة الأممية لتسهيل التوصل إلى تسوية سياسية من شأنها أن تمهد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية شفافة وشاملة.



ووفقا للتقرير لم يتم لسوء الحظ إحراز سوى تقدم محدود على المسار السياسي في وقت تم فيه الإبلاغ عن تظاهرات للمطالبة بتحسين البنية التحتية والخدمات وإمدادات الكهرباء والوقود وسط انخفاض قيمة الدينار والقيود المفروضة على الوصول للعملات الأجنبية.