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الجمعة 19 نيسان 2024 ساعة 09:07

اشتباكات وتفجير عبوات.. المقاومون يتصدون لاقتحام الاحتلال طولكرم

اشتباكات وتفجير عبوات.. المقاومون يتصدون لاقتحام الاحتلال طولكرم
وأفادت مصادر أنّ المقاومين فجّروا عبوات محلية الصنع في آليات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة.

واندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في حي المنشية بمخيم نور شمس، حيث أُفيد بانفجار عبوة ناسفة شديدة بآليات الاحتلال في المخيم.

وتسبّب الاقتحام الإسرائيلي بدمار كبير جداً في مخيم نور شمس، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية، وتعمّدت جرافات الاحتلال هدم المحال التجارية في ساحة المخيم.

وخلال الاقتحام، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أسيد طه وعلاء الطموني من منزليهما في ضاحية شويكة وعزبة الجراد بمدينة طولكرم.

ونفذ الاحتلال حملة اعتقالات وتحقيق ميداني مع الشبان في بلدة دوما جنوبي شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية. كذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة المغيّر شمالي شرقي رام الله وداهمت منزلاً فيها.

وفي الخليل جنوبي الضفة، تحدّثت وسائل إعلام فلسطينية عن استهداف البرج العسكري الإسرائيلي المقام على مدخل مخيم العروب، وذلك بالزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية. 

واقتحمت قوات الاحتلال  مدينة دورا (جنوبي الخليل)، حيث اعتقلت الشاب نادي خليل الرجوب بعد أن داهمت منزله.

وقبل يومين، تصدّى مقاومون فلسطينيون لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي توغّلت في مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية، واستهدفوها برشقات من الرصاص.

وأعلنت سرايا القدس -كتيبة طوباس" أنّها أوقعت جرّافة عسكرية إسرائيلية في كمينٍ مُحكم عند جامعة القدس المفتوحة في مدينة طوباس.

وتشهد الضفة الغربية حالة اشتباك يومي ومستمر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتتعرض بلداتها ومدنها ومخيماتها لاقتحامات يومية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تتخللها اعتقالات متعددة. 
رقم : 1129669
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