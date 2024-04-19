والكمين نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي استهدف حافلة مبيت للقوات الرديفة في منطقة السخنة.



وأوضحت مصادر أمنية أنّ الكمين، وقع أمس الخميس، "أثناء عملية تبديل بين الوحدات المناوبة قرب بلدة الطيبة بمنطقة السخنة شمالي شرقي تدمر بريف حمص الشرقي، حيث وقعت اشتباكات استمرت لحوالي ساعة".



وأضافت المصادر أن " الإرهابيين استخدموا خلال الاشتباكات القذائف الصاروخية في استهداف الحافلات التي تنقل عناصر القوات الرديفة".



يُشار إلى أنّ في البادية السورية تنتشر فيها خلايا نائمة من تنظيم "داعش" الإرهابي، وتتخذ من قاعدة "التنف" الأميركية ملاذاً لها، إضافة إلى أنها تشنّ هجمات متكررة على الحافلات المدنية والعسكرية، ما يسفر عن ارتقاء شهداء.



في 6 نيسان/أبريل الجاري، أفاد مصدر في سوريا بأنّ الجيش السوري وقوات الدفاع الوطني صدّا هجوماً لخلايا تابعة لتنظيم "داعش" على نقاط عسكرية في بلدة معدان عتيق في ريف الرقة.



وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، شنّ مسلحون يعتقد أنّهم من خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي، هجوماً عنيفاً على مناطق سيطرة الجيش السوري والقوات الرديفة في البادية القريبة من مثلث حمص_حماة_الرقة، ما أدى لاستشهاد عدد من الجنود وإصابة آخرين.



وشرحت مصادر الميادين أنّ "الاحتلال الأميركي يحاول الانتقام من الهجمات المشروعة للمقاومة عبر تسهيل هجمات إرهابيي داعش على مناطق سيطرة الجيش والقوات الرديفة في البادية".