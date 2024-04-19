وصول ميقاتي إلى قصر الإليزيه وماكرون في استقباله

بعدها، دخل ماكرون وميقاتي إلى القصر، حيث ستجري محادثات يشارك فيها المستشار الدّبلوماسي لميقاتي السّفير بطرس عساكر، وعن الجانب الفرنسي كلّ من مستشارة الرّئيس الفرنسي لشؤون الشّرق الأوسط آن كلير ليجاندر، مديرة إدارة الشّرق الأوسط وشمال افريقيا في الخارجية الفرنسية السّفيرة آن غريو، وسفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو.



ومن المقرّر أن يستمرّ الاجتماع ساعةً، ينضم بعده إلى المجتمعين قائد الجيش العماد جوزيف عون ورئيس أركان الجيوش الفرنسيّة الجنرال تييري بوركهارد، على أن تُستكمل المحادثات إلى مأدبة غداء يقيمها ماكرون.