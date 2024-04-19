نتنياهو محذرا: نواجه تهديدا وجوديا وعلينا اخفاء خلافاتنا

وقال رئيس وزراء الإحتلال، إن الخلاف الداخلي يجب يختفي الآن لأن كياننا يتعرض لتهديد وجودي، مضيفا انه وفي مواجهة التهديد الوجودي "يجب علينا توحيد القوى وليس تفكيكها".



وجاءت تصريحات رئيس وزراء الاحتلال خلال زيارته مقر الموساد حيث التقى بالمدير دافيد بارنيع، ومقر جهاز الأمن العام حيث عقد اجتماعات عمل مع مدير جهاز الأمن العام رونين بار.



وناقش نتنياهو في مقر الموساد التطورات الإقليمية في مختلف القطاعات، مشيرا ومعه مدير الموساد إلى الجهود المستمرة وأهمية بذل كل ما هو ممكن لإعادة الاسرى الرهائن في أسرع وقت.



وتابع زاعما ومتمنيا في الحن القول: "نحن ملتزمون أيضا بهزيمة حماس في غزة وتحرير الرهائن وصد التهديد، بما في ذلك التهديد الإيراني"، موضحا أنها مهام كبيرة للغاية وتتطلب شيئين العزيمة والوحدة، مشيرا إلى أن الأمم تنهار أولا من الداخل ليس من الضغط الخارجي، بل من الفتنة الداخلية.