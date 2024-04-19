وزراء خارجية G7 يزعمون بعدم تورط أوكرانيا في هجوم كروكوس الإرهابي

وفي وقت سابق، قال المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف، إن الأثر الأوكراني واضح في هجوم كروكوس الإرهابي، وتبذل الهيئات الأمنية الروسية ذات العلاقة كل الجهود لتحديد منظمي الجريمة.



وجاء في بيان مجموعة السبع عقب الاجتماع في جزيرة كابري الإيطالية: "نرفض بشدة المحاولات التي لا أساس لها من جانب السلطات الروسية لإلقاء اللوم على أوكرانيا في الهجوم الإرهابي المأساوي بالقرب من موسكو في 22 مارس".



وقع الهجوم الإرهابي المذكور أعلاه، في 22 مارس: أطلق المهاجمون النار من أسلحة أوتوماتيكية على المدنيين الموجودين في المبنى وأشعلوا النار في القاعة. وأسفر ذلك عن مقتل 145 شخصا.



وتم اعتقال منفذي الهجوم الإرهابي الأربعة في 23 مارس في مقاطعة بريانسك القريبة من حدود أوكرانيا. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنهم حاولوا الهرب ويتجهون نحو أوكرانيا، حيث تم إعداد "منفذ" لهم على الجانب الأوكراني لعبور الحدود.



وسارعت الدول الغربية وواشنطن بعد نصف ساعة من الهجوم إلى توجيه أصابع الاتهام لتنظيم "داعش" الإرهابي وإلى الجزم ببراءة نظام كييف، في حين تشير تصريحات قادة أوكرانيا العلنية إلى ضلوعهم في هذا الاعتداء.