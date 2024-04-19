روسيا حول حادثة إصفهان: ندعوا الجميع لضبط النفس

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في تصريح للصحفيين اليوم الجمعة: "حتى الآن لم تصدر تصريحات رسمية عن "إسرائيل"، لذلك نحن ندرس هذه المعلومات، في الوقت الحالي نعتبر أنه من السابق لأوانه الإدلاء بأي تعليقات قبل معرفة التفاصيل".



وأضاف: "لكن على أي حال، مهما كان الأمر، لا نزال ندعو الأطراف إلى ضبط النفس والتخلي عن أي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من تصعيد التوتر في منطقة صعبة كهذه".



هذا وأشار القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية ، اللواء عبدالرحيم موسوي إلى سماع دوي بعض الاصوات في اصفهان، مبينا انه تم استهداف عدد من الأجسام الطائرة.



وأشار القائد العام للجيش في حديث صحفي اليوم الجمعة، إلى سماع صوت الانفجار في أصفهان وقال: "صوت الانفجار في سماء مدينة أصفهان كان مرتبطا بإطلاق أنظمة الدفاع الجوي النار على جسم مشبوه، والذي لم يسبب أي حادث أو ضرر".



وأضاف: "قواتنا المسحلة كانت يقظة والخبراء المعنيون يقومون بالتحقيق في أبعاد الموضوع وسيبلغون بالأمر بعد تلقي النتائج".



هذا وقالت مصادر إيرانية: "انها شوهدت ثلاثة أجسام طائرة صغيرة في سماء أصفهان وحول منطقة زردانجان حوالي الساعة الرابعة صباحاً".



وأضافت: "بعد مشاهدة هذه الطائرات الصغيرة اسقط الدفاع الجوي هذه المسيرات في السماء.