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الجمعة 19 نيسان 2024 ساعة 17:00

طهران تدین الفیتو الأمریکي ضد عضویة فلسطین بالأمم المتحدة

طهران تدین الفیتو الأمریکي ضد عضویة فلسطین بالأمم المتحدة
وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية بشدة قيام أمريكا غير المسؤول وغير البناء باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

وأضاف؛ لقد كشف هذا الإجراء الذي اتخذته واشنطن عن الطبيعة الاحتيالية للسياسة الخارجية الأمريكية وعزلة موقف هذا البلد تجاه المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى أمام الرأي العام العالمي.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الدعم الأحادي واللامحدود الذي يقدمه النظام الأمريكي للكيان الصهيوني في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والقانونية والدولية على حساب الشعب الأمريكي وعلى حساب التضحية بالسلام والأمن الإقليميين والدوليين خلال أكثر من سبعة عقود، لم يفقد وظيفته فحسب، بل جعل الهيئة الحاكمة لأمريكا دون مصداقية أكثر من أي وقت مضى أمام الرأي العام العالمي وأثبت أن هذه الدولة ليست جهة فاعلة محايدة وفاعلة مسؤولة في المجتمع العالمي.

وأكد كنعاني مرة أخرى على حق الشعب الفلسطيني المشروع والذي لا يمكن إنكاره في تشكيل دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على كامل أرض فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر، وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤمن بأن إن إرادة الشعب الفلسطيني المقاوم والبطل ستنتصر في نهاية المطاف على إرادة أعداء الشعب الفلسطيني، وعلى رأسهم نظام الفصل العنصري الإسرائيلي المزيف والمجرم.
 
رقم : 1129770
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