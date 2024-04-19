عبد اللهيان يلتقي سفراء الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في نيويورك

وضمن مشاوراته ولقاءاته الدبلوماسية على هامش أعمال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن في نيويورك ،اعرب امير عبد اللهيان في لقاء حضره سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عن مواقف ايران تجاه القضية الفلسطينية وجرائم الكيان الصهيوني، مؤكدا على حق ايران في دفاعها المشروع ضد الكيان الصهيوني.



كما التقى وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، نظيره الجزائري في نيويورك.



ووصل أمير عبد اللهيان إلى نيويورك الاربعاء الماضي، للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين، بعد أيام من عملية "الوعد الصادق" العسكرية التي نفذتها إيران ردا على العدوان الصهيوني على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.