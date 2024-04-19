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الجمعة 19 نيسان 2024 ساعة 21:18

سلطات الصين أعلنت تشكيل قوة عسكرية سيبرانية جديدة وشي جينبينغ اعتبره "قرار هام"

سلطات الصين أعلنت تشكيل قوة عسكرية سيبرانية جديدة وشي جينبينغ اعتبره "قرار هام"
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو كيان إنّ "قوة الدعم المعلوماتي" ستُقدّم "دعمًا أساسيًا لتطوير أنظمة شبكات المعلومات بصورة منسقة وتطبيقها".

وأنفقت الصين خلال السنوات الماضية مليارات الدولارات لتطوير وتحديث قواتها المسلحة في ظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة الأميركية.

وقال المتحدث إن القوة السيبرانية الجديدة تمثل "خطوة إستراتيجية لإقامة نظام خدمات وأسلحة جديد وتحسين بنية القوة العسكرية الحديثة" الصينية.

ولم يكشف أي تفاصيل عن دورها، مكتفيا بالتوضيح أنها "تتحمل مسؤولية كبرى في تطوير التنمية العالية النوعية والقدرة على خوض حروب عصرية والانتصار فيها".

وقدم الرئيس الصيني شي جينبينغ "تهانيه الحارة" للقوة الجديدة خلال مراسم احتفالية أقيمت في بكين الجمعة، على ما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون "سي سي تي في".

وقال شي إن تأسيس هذه القوة "قرار هام" اتخذه الحزب الشيوعي الحاكم على أعلى المستويات من أجل "تحسين نظام القوة العسكرية العصرية".
رقم : 1129811
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