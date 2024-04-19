هنية وصل إلى تركيا للقاء أردوغان

ولفتت حركة حماس في بيان، إلى أنه "من المقرر أن يلتقي الوفد برئيس تركيا رجب طيب أردوغان، لبحث تطورات العدوان الصهيوني، وحرب الإبادة الجماعية المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وتطورات القضية الفلسطينية".