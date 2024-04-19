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الجمعة 19 نيسان 2024 ساعة 21:22
هنية وصل إلى تركيا للقاء أردوغان
ولفتت حركة حماس في بيان، إلى أنه "من المقرر أن يلتقي الوفد برئيس تركيا رجب طيب أردوغان، لبحث تطورات العدوان الصهيوني، وحرب الإبادة الجماعية المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وتطورات القضية الفلسطينية".
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1129812
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