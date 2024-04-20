اجتماع رابع للجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا ومالي في أنقرة

والتقى الوفد المالي، الذي زار تركيا لحضور الاجتماع الرابع للجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا ومالي، والذي أقيم يومي 17 و18 نيسان/أبريل الجاري، نائب رئيس الجمهورية التركية، جودت يلماز، ووزير التجارة التركي، عمر بولات، ووزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، محمد فاتح كاجير، إلى جانب المدير العام لشركة "توراتش"، فاتح ألتونباش.



ويعتبر الاجتماع الأخير في أنقرة هو الرابع من نوعه الذي تعقده اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الدولتين.



وكالة "الأناضول" التركية ذكرت أن كاجر أكد، في كلمته بهذه المناسبة، أن الاجتماع من شأنه تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري بين تركيا ومالي.



وأضاف أنه يأمل في تشجع المحادثات الثنائية، والبروتوكول المزمع توقيعه في إطار الاجتماع، المشاريع الجديدة والاستثمارات والتعاون بين البلدين.



ولفت كاجر إلى ارتفاع وتيرة العلاقات التركية الأفريقية خلال العقدين الأخيرين، وقال إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أجرى زيارات إلى 31 بلداً أفريقياً أكثر من 50 مرة خلال السنوات الماضية.



وأشار كاجر إلى تسيير الخطوط التركية رحلات جوية إلى 62 وجهة في القارة الإفريقية، وتخطي عدد مجلس الأعمال التركية الإفريقية في عموم بلدان القارة 47 مجلسا.



وأكد الوزير التركي أن حجم التجارة مع القارة الأفريقية ازداد من 5.4 مليارات دولار في 2003، إلى 37 مليار دولار في 2023، وأن الهدف المنشود هو الارتقاء إلى معدل 50 مليار دولار في السنوات المقبلة.



من جانبه، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي أن هناك إمكانية للوصول إلى 500 مليون دولار في حجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكداً أن التعاون الدفاعي بين البلدين قائم.



ولفت ديوب إلى أن "استخدام تكنولوجيا الطائرات المسيرة أدى إلى تغيير الوضع بالفعل، ما سمح لنا بتحقيق النتائج التي نقدرها اليوم والسيطرة على أراضينا".



وأردف: "في هذا العالم المتغير، يبحث الجميع عن حلول للسلام، لكنهم يريدون أيضاً الاستقرار على الساحة الدولية".



وختم بالقول: "في هذا الصدد، أود أن أتطرق إلى أهمية تركيا. بالإضافة إلى ذلك، حكومة مالي ستواصل بذل قصارى جهدها لتوفير عمل الشركات التركية في بيئات إيجابية".



وزير التجارة التركي يلتقي نظيره المالي في أنقرة

وفي سياق متصل، التقى وزير التجارة التركي عمر بولات، الخميس، مع وزير الصناعة والتجارة في مالي موسى الحسن ديالو، في العاصمة أنقرة.



وتم خلال اللقاء أيضاً تقييم الشراكات الاستراتيجية التي يمكن تحقيقها في المجالات السياسية والتجارية والدفاعية والعديد من المجالات بين البلدين.



وفي منشور للوزير التركي عبر حسابه على منصة "إكس" حول اللقاء الذي أجراه مع نظيره المالي والوفد المرافق له بمقر الوزارة في أنقرة، أكد بولاتط أنه تم خلال اللقاء بحث مختلف سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.



وقال: "اتفقنا على اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز تجارتنا الثنائية بما يتماشى مع هدف النمو الموجه نحو التصدير من خلال مناقشة الشراكات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية التي يمكن تحقيقها في العديد من المجالات مع جمهورية مالي".



وختم بالقول: "من خلال وزارة التجارة سنواصل جهودنا لتحسين تجارتنا الخارجية".