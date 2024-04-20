الاشتباكات بين المقاومة والاحتلال في طولكرم تتواصل.. وإصابة شاب في نابلس

كذلك، اقتحمت قوات من "جيش" الاحتلال، بلدة بيت ريما شمالي غربي محافظة رام الله والبيرة.



من جهتها، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها نقلت شاباً (24 عاماً) من بيت فوريك شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية إلى المستشفى، بعد إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي في قدمه.



وأصيب الشاب خلال مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، التي اقتحمت بلدة بيت فوريك، وأطلقت النار، وقنابل الصوت والغاز السام في اتجاه الفلسطينيين ومنازلهم.



وليل أمس، ردت سرايا القدس - كتيبة جنين - على اغتيال الاحتلال القائد محمد جابر، "أبا شجاع"، واستهدفت معسكر "سالم" الإسرائيلي، بحسب ما أعلنت في بيانها.



واستشهد جابر، قائد كتيبة طولكرم في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، خلال اشتباكات عنيفة مع الاحتلال الذي حاصر مخيم نور شمس لأكثر من 18 ساعةً.



وشهد المخيم خلال هذه الساعات اشتباكات، أعلنت خلالها سرايا القدس - كتيبة طولكرم، أنّ مجاهديها يخوضون عمليات تصدٍّ ومواجهاتٍ واسعةً على كل المحاور، محققين إصاباتٍ في صفوف قوات الاحتلال.



بدورها، أكدت كتائب شهداء الأقصى - طولكرم، خوضها اشتباكاتٍ ضاريةً مع الجنود الإسرائيليين في عدة محاور داخل المخيم، عبر الأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة، محققةً إصاباتٍ مباشرةً في صفوفهم.



وعقب ذلك، أقرّ "جيش" الاحتلال بإصابة ضابط من الاحتياط، إلى جانب 3 جنود آخرين، بنيران المقاومين الذين تصدوا لاقتحام الاحتلال مخيم نور شمس.



وتشهد الضفة الغربية حالة اشتباك يومي، وخصوصاً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ تتعرض بلداتها ومدنها لاقتحامات يومية تتخللها حملات اعتقالات واسعة، بينما يرتقي شهداء ويصاب آخرون بنيران الاحتلال خلال تصديهم.